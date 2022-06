Les manifestants contre le sommet du G7 en Allemagne moins nombreux que d’habitude

Le sommet du G7 réunit à partir de dimanche 26 juin les dirigeants des sept pays les plus développés à Elmau, dans les Alpes allemandes. Comme lors de chaque édition, les altermondialistes se sont déplacés pour dénoncer la rencontre. Mais la mobilisation est beaucoup plus faible que lors des sommets précédents, notamment avec quelques milliers de manifestants à Munich ce samedi, au lieu des 20 000 attendus. La sécurité autour de l’événement reste toutefois impressionnante.

Avec notre envoyé spécial à Munich, Pascal Thibaut

« L’important c’est la sécurité globale, la paix et le climat mais nous savons qu’ils s’en fichent », annonce une voix sur le micro : sur le lieu où se tient habituellement la Fête de la bière, le ton était plus revendicatif que pour l’Oktoberfest. Des groupes marxistes léninistes autonomes en noir et autres groupes dénonçant l’impérialisme rejetaient complètement la rencontre du G7.

Une retraitée obligée de travailler pour survivre arborait un t-shirt avec le slogan « je m’en fous » : « C’est trop d’argent, deux jours où on fait "bla-bla" et je ne crois pas qu’ils changent quelque chose », a-t-elle en français dit à propos des deux jours de rencontre du G7.

Les 15 ONG qui organisaient la manifestation comme Greenpeace ou Attac prônent une opposition plus constructive. Lisa Jöcke travaille pour Action contre la faim : « Le G7 est un groupe de pays qui n’a pas d’agenda officiel pour faire des décisions sur la société de manière globale. C’est un groupe important, mais il n’est pas légitime. »

Action contre la faim, comme d’autres ONG, a accompagné les préparatifs du G7 et remis ses propositions au chancelier Olaf Scholz le mois dernier.

Mais la mobilisation est sensiblement plus faible que dans le passé. 35 000 personnes avaient participé à une manifestation similaire il y a sept ans à Munich. Quelques milliers seulement, plutôt des activistes purs et durs, se sont mobilisés aujourd’hui, plutôt que les citoyens ordinaires.

Mesures de sécurité impressionnantes malgré une mobilisation en baisse

En 2015, au même endroit, dans le cadre idyllique des Alpes bavaroises, le G7, présidé à l’époque par la chancelière Angela Merkel au château d’Elmau, avait offert une coulisse parfaite à la chancelière. Isolé dans les montages, le site est aisé à protéger.

Mais les mesures de sécurité restent cette année impressionnantes. Une barrière de 13 kilomètres et jusqu’à trois mètres de haut a été installée pour dissuader des perturbateurs sportifs. 18 000 policiers sont mobilisés. Le tout pour un coût en hausse par rapport à 2015 : 180 millions d’euros.

L’accès à la région est compliqué. Des contrôles aux frontières ont été mis en place, la zone ne peut pas être survolée. Les altermondialistes ont tout de même pu installer un camp avec 750 personnes à 18 kilomètres de là, dans la station de ski de Garmisch-Partenkirchen.

Mais ils sont bien gardés. Le site olympique de 1936 s’est transformée en une cité judiciaire avec 260 conteneurs où des juges sont à pied d’œuvre et des cellules sont prêtes à accueillir des prévenus.

50 manifestants ont obtenu le droit lundi, sous bonne escorte, de se rendre aux alentours du château d’Elmau pour protester brièvement. Le nombre des altermondialistes attendus reste cette année minime.

Des heurts éclatent entre les policiers et les manifestants anti-G7, à Munich, le 25 juin 2022. Le dispositif sécuritaire pour ce sommet est impressionnant. © Matthias Schrader / AP

