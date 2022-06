Suisse: la production du Toblerone partiellement délocalisée en Slovaquie

Et si le chocolat n’avait de suisse que le nom… ? C’est ce qui arrive au Toblerone, cette barre chocolatée mondialement connue, en forme de triangle. Le groupe américain Mondelez, qui possède la marque, a décidé de délocaliser une partie de la production en Slovaquie. Ca ne change rien au goût du chocolat. Mais ça change tout pour l’image du Toblerone, étroitement lié à la Suisse.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Quand Theodor Tobler invente le Toblerone en 1908, il ne pense pas une seule seconde que sa forme pyramidale peut évoquer le Cervin, le sommet le plus connu de la Confédération helvétique. Mais l’idée s’impose progressivement. Jusqu’à ce que la montagne s’affiche systématiquement sur l’emballage, contribuant ainsi à son succès.

Fabrication à Bratislava

Alors, quand le groupe Mondelez a annoncé que l’an prochain, les petits triangles en chocolats seront fabriqués à Bratislava, certains en Suisse ont grincé des dents. Ca ne veut pas dire que l’usine principale dans la région de Berne n’en fabriquera plus. Mais le Toblerone pourrait perdre le droit de s’appeler chocolat suisse.

Et un gruyère américain ?

Ce n’est pas la première fois qu’un produit jadis estampillé made in Switzerland est en réalité fabriqué très loin des Alpes. Le chocolat Milka n’est plus produit en Suisse depuis très longtemps ; on retrouve des usines Ovomaltine à Shanghai, Bangkok et Melbourne. Quant au gruyère, la justice américaine considère depuis le début de l’année qu’il peut être produit aux États-Unis.

