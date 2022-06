Espagne: des manifestants anti-IVG contre une réforme de la loi sur l'avortement

Reportage

Quelque 200 organisations civiles et environ 6 000 personnes ont défilé ce midi à Madrid sous le slogan « Notre vie est en jeu ». Parmi elles, des Associations anti-avortement, mais aussi anti-euthanasie ou chrétiennes défendant la famille traditionnelle hétérosexuelle. La réforme de la loi sur l’avortement, qui est à l’étude et permet d’avorter à partir de 16 ans sans le consentement des parents, fait l’objet de toutes les critiques.

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

La pancarte en tête de cortège lance un message clair : « Au nom de la vérité et de la nature humaine, défendons la vie ». Organisée par les collectifs catholiques, cette manifestation à l’ambiance festive s’oppose non seulement au projet de réforme de l’avortement que le gouvernement socialiste entend adopter prochainement, mais de façon plus générale à toutes les lois sociétales adoptées par l’exécutif de Pedro Sanchez.

Parmi les manifestants, des membres du Parti populaire (PP), mais aussi beaucoup de jeunes comme Juan âgé de 23 ans : « Nous autres les jeunes, nous défendons la vie et une société qui soutient la vie et le droit à la maternité ».

Soutien à la décision de la Cour suprême américaine

Pour Maria, grand-mère madrilène accompagnée de ses six petits enfants, cette marche est aussi l’occasion de revendiquer des valeurs chrétiennes, qui, selon elle, sont attaquées. « Ils ont voté des lois qui vont à l’encontre de la vie, en soutenant une philosophie de vie qui détruit le noyau dur de la famille, c’est pour cela que je suis ici pour protester contre tout cela ».

Dans la foule, plusieurs pancartes acclamées la décision de la Cour suprême des États-Unis de déclarer inconstitutionnel l’avortement. Pour le collectif d’extrême droite catholique HazteOir, (Fais-toi entendre, en français) c’est le modèle à suivre.

