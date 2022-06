Espagne: des milliers de personnes manifestent leur opposition à l'Otan dans les rues de Madrid

Reportage

À deux jours de la conférence de l’Otan organisée à Madrid, quelques 5 000 espagnols sont descendus dans les rues de la capitale pour s’opposer à la guerre et à l’Alliance transatlantique. Les organisateurs entendent préparer un contre sommet pour la paix, mais plusieurs manifestations ont déjà été interdites durant la semaine pour des raisons de sécurité.

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

Ils n’étaient pas très nombreux, mais ont voulu faire entendre haut et fort leur opposition à l’Otan et à la guerre en général. Sur les pancartes, des messages pour la paix et d’autres plus explicites comme celle ci sur laquelle on pouvait lire « Le pétrole alimente les guerres ». Parmi les manifestants, quelques membres du parti radical de gauche Podemos, comme l’eurodéputé Miguel Urban, qui ne manque pas de critiquer la politique de défense du gouvernement socialiste dont Podemos fait partie.

« Nous sommes là pour dire non à l’Otan mais aussi non à Poutine, à son impérialisme qui a provoqué une invasion et une guerre intolérable mais ce n’est pas en nous militarisant que nous allons arranger les choses, ce n’est pas en augmentant les dépenses militaires que cela va s’améliorer. Il faut parler d’un autre type de défense », martèle l'eurodéputé.

Parmi les manifestants, une critique revient presque tout le temps, celle de l’augmentation de la dépense dans l’armement.

« Nous devons lutter pour la paix et pour tout ces gens qui sont dans le besoin et par exemple dépenser l’argent dans la construction d’hôpitaux dont réellement on a besoin ».

Alors que l’Espagne vient de célébrer les 40 ans de son adhésion à l’Otan, le chef du gouvernement espagnol a annoncé une hausse des dépenses militaires contre l’avis de son allié gouvernemental le parti de gauche Podemos.

Pour nous l’Otan est une organisation criminelle, assassine qui a semé la mort et la haine sur toute la planète. C’est pour cela que nous nous manifestons pour dire oui à la paix et non à la guerre. L’Otan est le fruit du capitalisme et de l’impérialisme et nous autres en Espagne, les véritables socialistes, nous rejetons cet impérialisme et ce système capitaliste. C’est une question de décence et d’humanisme. Réellement, l'Otan va à l’encontre des intérêts des travailleurs du monde entier et cette manifestation montre qu’il y a encore des gens qui sont contre des organisations criminelles comme l'Otan. Pour Angel Belles, madrilène de 53 ans, «l'Otan est une organisation criminelle» Diane Cambon

