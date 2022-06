Le G7 s'isole dans un château bavarois pour évoquer la guerre en Ukraine et ses conséquences

Les dirigeants du G7, le club des pays les plus riches de la planète, sont réunis ce dimanche en Allemagne dans un décor de carte postale, au château d’Elmau, un hôtel de luxe isolé au pied des Alpes bavaroises, loin des manifestants qui ont battu le pavé samedi à Munich pour réclamer une action plus forte contre le réchauffement de la planète. S'il sera question du climat et de la crise alimentaire qui se prépare, c’est bien la guerre en Ukraine qui sera au cœur des discussions.

Avec notre envoyé spécial à Garmisch-Partenkirchen, Daniel Vallot

Nul doute que la guerre en Ukraine sera au centre de ce sommet qui intervient un peu plus de cinq mois après le début du conflit, et alors que les combats font rage dans le Donbass. En amont de la rencontre qui doit durer jusqu'à mardi, l’administration américaine a fait savoir qu’elle souhaitait profiter du sommet pour exercer davantage de pression sur Moscou mais sans préciser quelles mesures pourraient être annoncées.

Un « plan Marshall » pour l'Ukraine ?

À Paris, l’Élysée a fait savoir que le G7 n’était pas le lieu pour décider de nouvelles sanctions, mais bien pour les coordonner et s’assurer qu’elles ne seront pas contournées. Plus que des armes ou de nouvelles sanctions, ce sont des financement pour soutenir le pays qui pourraient être annoncés. Le chancelier allemand Olaf Scholz a parlé cette semaine d’un « plan Marshall » pour l’Ukraine.

Réunis autour de leur homologue, les dirigeants français, italien, japonais, canadien, américain et britannique devraient également envoyer un message de solidarité à l’Ukraine : en substance, même si le conflit s’installe dans la durée, il n’y a pas de lassitude à l’Ouest, et il n’y a pas de faille dans le soutien qui est apporté à l’Ukraine.

Clôture métallique

Le choix d'un hôtel retiré du monde ne doit rien au hasard. Les autorités allemandes veulent à tout prix éviter de répéter le scénario cauchemardesque du sommet du G20 en 2017 à Hambourg qui fut dominé par des violences d'une rare ampleur en Allemagne. À Elmau, une clôture métallique de 16 km de long et de jusqu'à trois mètres de hauteur a été érigée ces dernières semaines pour empêcher l'accès à d'éventuels protestataires.

La Russie, qui n’est plus invité au G7 depuis 2014 et l’annexion de la Crimée, sera malgré tout omniprésente car le conflit en Ukraine est au cœur des deux autres sujets majeurs de ce sommet : la crise énergétique et la crainte de pénuries alimentaires.

Il sera bien sûr question de la hausse des prix agricoles, conséquence de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, l’ONG One, cofondée par le chanteur Bono, du groupe U2, tire la sonnette d’alarme. Six des dix pays les plus touchés par l’insécurité alimentaire se trouvent en Afrique, selon une étude publiée par l’ONG : le Soudan, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Somalie et la Mauritanie. Et pour Najat Vallaud-Belkacem, la directrice de One France, il est urgent de leur venir en aide.

Nous adressons un appel urgentissime aux pays du G7 pour qu'ils prennent un certain nombre de mesures, comme lever les barrières à l'exportation des produits de première nécessité, financer intégralement les appels d'aide humanitaire d'urgence, de créer même un couloir humanitaire par la mer Noire pour faciliter les exportations de céréales depuis l'Ukraine. Najat Vallaud-Belkacem, directrice de One France Pierre Firtion

