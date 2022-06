Quelques rares opposants au G7 autorisés à manifester aux abords du lieu du sommet

Une manifestante contre la tenue du G7 porte un costume pour demander plus d'actions climatiques, à Garmisch-Partenkirchen, près du château d'Elmau, le 26 juin 2022. REUTERS - ANDREAS GEBERT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le sommet du G7 se poursuit aujourd'hui en Allemagne. Comme à chaque édition, la rencontre des représentants des plus industrialisés est accompagné de manifestations des opposants et des organisations critiques. Cette mobilisation a été plus faible cette année. Dans les Alpes bavaroises, les manifestants sont tenus à l'écart. Seule exception ce matin, un groupe de cinquante personnes qui pourra manifester brièvement près du château d'Elmau qui abrite la rencontre.