Royaume-Uni: des négociations au ralenti pour le secteur du rail, malgré la grève

La grève la plus massive depuis 30 ans était annoncé cette semaine dans le secteur ferroviaire au Royaume-Uni. Trois jours de mobilisation – mardi, jeudi, samedi – pour réclamer des garanties d’emploi dans un contexte d’automatisation du secteur et des hausses de salaire. Finalement, l’impact a été assez limité cette semaine.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Londres,

Sur le papier, la semaine a été catastrophique sur les rails. 40 000 employés en grève, un train sur cinq en circulation les jours de grève, la moitié du réseau fermé, plus rien après 18h30. Mais sur le terrain, malgré les prédictions, ça a été très calme dans les gares. En effet, les transporteurs avertissaient depuis plus d’une semaine : ne voyagez que pour des raisons essentielles. Et depuis la pandémie de Covid-19, le télétravail s’est largement démocratisé, limitant les perturbations pour les salariés. La majorité de ceux qui ont pu reporter ou annuler leur voyage l’ont fait.

Le véritable impact finalement a été indirect sur le secteur de la « nuit » : les restaurants, les boîtes de nuit, les théâtres et les cinémas. C’est un effet domino : si les gens ne peuvent pas se déplacer, s’ils savent qu’ils ne pourront pas rentrer, ils repartent tôt, ne vont pas boire un verre après le travail. Il est estimé de 540 millions de livres sterling de pertes pour cette industrie.

Une nouvelle mobilisation envisagée

Pour l’instant, les négociations patinent. Network Rail, le propriétaire de réseau de chemin de fer, refuse de céder sur l’automatisation et les réformes – nécessaires selon les directeurs pour gagner en efficacité, et réduire les coûts. Ça va mécaniquement entraîner des suppressions de postes. Sur les salaires, c’est un peu plus ouvert. Les syndicats réclament 7% d’augmentation alors que l’inflation dépasse les 9% en mai au Royaume-Uni. Pour l’instant, il semblerait que la dernière proposition des employeurs tourne autour de 4%.

Le syndicat à l’origine du mouvement, le RMT (Rail, Maritime and Transport), possède un mandat sur six mois. Ça veut dire qu’ils peuvent à nouveau appeler à la mobilisation jusqu’à l’automne. Le président, Mick Lynch, dont la franchise et le calme ont fourni d’excellents moments de télévision aux interviewers, a déjà indiqué qu’il restait ouvert aux discussions. Mais lui et l’organisation pensent qu’une nouvelle mobilisation serait nécessaire.

Vers un été de la colère

D’ailleurs, ce n’est pas le seul secteur qui risque de faire grève durant cet été. Les observateurs parlent ici d’un potentiel « été de la colère », à l’instar de la grève générale de l’hiver 78-79. Plusieurs compagnies comme British Airways ont déjà annoncé des mobilisations et des annulations de vol. Ils souhaitent de meilleurs salaires après avoir subi des réductions pendant le Covid.

Il y a les avocats qui ont déjà appelé à la grève, pour demander plus de moyens pour la justice. Idem pour les enseignants et le personnel de santé, ils pourraient débrayer durant les vacances ou à la rentrée. Tout cela dans un contexte d’inflation record, 10% prévus cette année, où tous les salariés vont subir une perte de revenus disponibles avec la flambée des prix.

►À écouter aussi : Invité International - Grèves et inflation au Royaume-Uni : « Les prix augmentent plus vite que les salaires »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne