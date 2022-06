La Russie fait défaut sur sa dette extérieure, une première depuis un siècle

Le siège de la Banque centrale russe à Moscou. (Image d'illustration) © Ludvig14/wikimedia.org

Texte par : RFI Suivre 2 mn

D'après l'agence Bloomberg, la Russie a fait défaut sur sa dette extérieure pour la première fois en plus d'un siècle. Et cela à cause des sanctions occidentales. Moscou a cependant assuré qu'il n'y avait « aucune raison » d'évoquer un défaut de paiement.