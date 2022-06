Le magnat de l'acier ukrainien dépose plainte contre la Russie devant la CEDH

L'homme le plus riche d'Ukraine a déposé plainte contre la Russie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Rinat Akhmetov, le magnat de l’acier ukrainien, souhaite obtenir une compensation pour les pertes commerciales subies depuis l'invasion russe.

Rinat Akhmetov évalue ses pertes commerciales dues à l'invasion entre 17 et 20 milliards de dollars. À la tête du groupe Metinvest, il possède des dizaines d’entreprises sidérurgiques et de mines de charbon. Certaines ont été saisies lorsque les troupes russes se sont emparées de territoires dans l’Est et le sud de l'Ukraine, d’autres sont très endommagées comme l’aciérie Azovstal de Marioupol, où les combattants ukrainiens ont subi des semaines de bombardements.

Rinat Akhmetov souhaite aussi empêcher la Russie par voie judiciaire « de poursuivre le blocage, le pillage, le détournement et la destruction des céréales et de l'acier », produits par ses entreprises. « Le mal ne peut rester impuni. Les crimes de la Russie à l'encontre de l'Ukraine et de notre peuple sont flagrants, et ceux qui en sont coupables doivent être tenus responsables », écrit l’homme d’affaires dans un communiqué publié sur le site internet de sa holding SCM.

La collecte de preuves sur les dommages causées aux usines de l’entrepreneur originaire de Donetsk risque d’être une opération longue et fastidieuse. Rien ne dit par ailleurs que Rinat Akhmetov finira par obtenir gain de cause. Car, comme l’a rappelé le porte parole du Kremlin, Dmitri Peskov, la Russie n’est plus sous la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.

