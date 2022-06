En Allemagne, un centenaire condamné à cinq ans de prison pour crimes nazis

Reportage

Jamais un accusé si âgé n’aura été jugé pour sa participation aux exactions commises par le IIIème Reich. L’ancien gardien du camp de Sachsenhausen, près de Berlin, a été condamné mercredi à cinq ans de prison ferme.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Berlin,

« Toute personne voulant fuir le camp était fusillée. Tout gardien a participé à ces meurtres. » Le président du tribunal l’a rappelé : depuis une dizaine d’années, la jurisprudence allemande a considérablement évolué. Autrefois, la preuve de la participation directe aux meurtres commis dans les camps de concentration nazis était nécessaire.

Dans les années 1960 et 1970, lorsque des responsables plus importants du système concentrationnaire étaient jugés, des gardiens de camp ne participaient aux procès que comme témoins. Depuis 2011 et le jugement contre Ivan « John » Demjankjuk, un Ukrainien qui avait ensuite immigré aux États-Unis, il suffit d’avoir été un des rouages de la machine d’extermination nazie pour être condamné.

Des archives contredisent l’accusé

Comme Josef Schütz, 101 ans aujourd’hui. L’ancien sous-officier de la Waffen-SS a été jugé coupable de complicité pour le meurtre de 3 500 prisonniers lorsqu’il travaillait au camp de Sachsenhausen, au nord de Berlin, entre 1942 et 1945. L’homme a nié avoir été sur place durant la guerre et a affirmé avoir travaillé comme ouvrier agricole. Mais les archives ont prouvé sans aucun doute possible que l’ancien officier de la Waffen-SS avait bien été affecté au sein de ce camp durant la guerre.

Des visiteurs se promènent au mémorial du camp de concentration de Sachsenhausen à Oranienburg, en Allemagne, le vendredi 27 janvier 2017, lors de la journée de commémoration de l'Holocauste. AP - Maurizio Gambarini

Sachsenhausen, ouvert en 1936, était un camp « pilote » qui jouait un rôle important dans la machine criminelle nazie. Quelque 200 000 personnes y furent internées jusqu’à la fin de la guerre. Plusieurs dizaines de milliers d'entre elles y furent fusillées, gazées ou sont mortes dans des circonstances horribles, comme de cruelles expérimentations « médicales » sur des prisonniers.

Devoir de mémoire

Un de ces prisonniers fut le Français Jean Grumbach, qui fut livré par la police de Vichy aux Allemands et déporté à Sachsenhausen, d’où il ne reviendra pas. Son fils, Antoine, âgé aujourd’hui de 80 ans, était partie civile au procès. Après le verdict, il a déclaré : « Je ne pardonnerai jamais. Personne n’était obligé de devenir membre de la SS, chacun est responsable de ses actes. » Sa fille Lily, 23 ans, a ajouté : « Pour ma génération et pour celles qui suivront, il est très important qu’après la disparition des derniers témoins, la mémoire de cette époque ne s’efface pas. »

L’avocat de la partie civile, Thomas Walther, qui a longtemps travaillé comme juge dans un parquet spécialisé dans la traque des criminels de guerre nazis, ne voit pas dans ce procès que la poursuite de crimes désormais lointains : « Sachsenhausen peut se reproduire aujourd’hui partout dans le monde. »

Le président de la communauté allemande, Josef Schuster, a salué le jugement : « Les milliers de personnes qui ont travaillé dans les camps de concentration ont permis à cette machinerie de la mort de fonctionner. Ils faisaient partie de ce système et doivent donc répondre de leurs actes. Ce jugement est important pour les survivants de la Shoah et leurs descendants, car il confirme leur confiance dans l'État de droit. » Le président du centre Wiesenthal en Israël, Efraim Zuroff, a également approuvé le verdict sévère : « Il a obtenu ce qu’il méritait. »

La condamnation de Josef Schütz à cinq ans de prison ferme n’est pas encore définitive. L’accusé, qui n’a exprimé aucun regret durant les audiences et est resté sans réaction à l’annonce du verdict, va se pourvoir en cassation. Même s’il est débouté, il est peu probable vu son âge et son état de santé que l’ancien gardien de camp finisse ses jours en prison.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne