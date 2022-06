Environnement: 100 pays s’engagent à protéger 30% de leur territoire terrestre et marin d’ici 2030

Le sommet à Lisbonne sur les océans a donné lieu à des manifestations de militants, comme ici ceux d'Ocean Rebellion, le 27 juin 2022. © Pedro Nunes / Reuters

Les océans au centre des discussions cette semaine à Lisbonne, avec la conférence des Nations Unies sur le sujet jusqu’à vendredi 1er juillet, alors que toutes les études le montrent : ils vont mal, dû à l’acidification, réchauffement, montée des eaux et la perte de la biodiversité. Les pays vont négocier et discuter, mais 100 États se sont d’ores et déjà engagés à protéger 30 % de leur territoire, terrestre ou marin, d’ici 2030.