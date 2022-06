Attentats du 13-Novembre: jugement rendu dans le procès «Paris bis» à Bruxelles

La police en action à Molenbeek-Saint-Jean, en Belgique, après les attentats de Paris, le 14 novembre 2015. AFP PHOTO / BELGA / JAMES ARTHUR GEKIERE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un jour après la clôture du procès des attentats de Paris, le tribunal correctionnel de Bruxelles a rendu son jugement dans le procès dit « Paris bis ». Il s'agissait de juger des suspects écartés de la procédure judiciaire française, mais soupçonnés par la Belgique d'avoir aidé en amont ou en aval certains auteurs des attaques de Paris et de Saint-Denis. Dès le départ, on le savait, le rôle des accusés apparaissait bien moindre que celui des personnes jugées à Paris. Cela s'est traduit par des peines beaucoup moins lourdes et un jugement très nuancé.