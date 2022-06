Le gouvernement britannique accusé de laxisme face au blanchiment d’argent russe

Un comité parlementaire publie un rapport cinglant pour Londres, ville surnommée depuis des années « Londongrad » pour son approche très clémente vis-à-vis des investissements immobiliers de la part d’oligarques. Le rapport parle d’une « inaction honteuse ».

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

« Honteux » qu’il ait fallu une guerre pour que le gouvernement agisse, cingle le puissant comité parlementaire des Affaires étrangères. Dans un rapport, il dénonce le manque de préparation et de clairvoyance qui a conduit les oligarques à considérer Londres comme un « coffre-fort » pour blanchir leur argent sale en investissant dans l’immobilier. Jusqu’en 2018, tout citoyen étranger, et pas seulement russe, pouvait obtenir un visa en échange de quelques millions de livres sterling injectées dans l’économie britannique.

Des sanctions trop tardives

Par conséquent, par sa « complaisance », le gouvernement a contribué à financer la guerre en Ukraine, accuse le comité dirigé par Tom Tugendhadt, conservateur opposé à Boris Johnson.

Certes, depuis, le gouvernement a sanctionné des oligarques et il a renoncé à sa politique de « visas dorés ». Mais c’est encore trop peu et trop tard, selon le rapport. Les actions ne suivent pas l’éloquente rhétorique du gouvernement. Boris Johnson et ses ministres prennent régulièrement la parole contre Vladimir Poutine et sa guerre. Le comité recommande davantage de transparence et de ressources pour l’agence nationale contre le crime organisé et le bureau anti-fraude.

