À la Une: la bronca des Balkans contre l'UE

Comment réagissent les populations des Balkans après avoir vu l’Union européenne leur claquer une fois de plus la porte au nez ? Des doigts d’honneur, des appels à se tourner vers la Russie, de l’indifférence et le sentiment que le chemin vers l’intégration sera encore long et incertain. Tour d’horizon régional.

C’est un message incompréhensible qu’ont délivré les dirigeants européens à Bruxelles, en ouvrant les bras à l’Ukraine et à la Moldavie, mais en fermant une fois de plus la porte aux Balkans occidentaux. Hormis des motifs purement politiques, rien ne peut justifier de telles décisions. L’éditorial de l’Osservatorio Balcani e Caucaso.

La Bulgarie va-t-elle lever son veto à l’ouverture des négociations d’adhésion de la Macédoine du Nord ? Les députés bulgares ont voté la reprise des pourparlers bilatéraux, mais Skopje juge inacceptables les termes de ce dialogue posés par la « proposition française » à Bruxelles.

« Je vous promets que nous allons continuer le combat pour reprendre le contrôle de notre pays. Et qu’un jour, nous aurons une Bulgarie sans arrangements en coulisses et sans mafia. » La destitution du gouvernement de Kiril Petkov, renversé par une motion de censure le 22 juin, est un coup dur pour les forces progressistes bulgares et les prochains mois promettent d’être très compliqués après une année 2021 déjà marquée par une très forte instabilité.

La guerre des plaques d’immatriculation est relancée, au nom des mesures de « réciprocité ». Les Serbes du Kosovo devront disposer d’une immatriculation kosovare d'ici au 1er octobre. Selon Aleksandar Vučić, Pristina se préparerait à « expulser tous les Serbes du nord du Kosovo »...

La Grande-Bretagne envoie des conseillers militaires en Bosnie-Herzégovine pour « contrer l’influence russe », a annoncé le Premier ministre Boris Johnson à la fin du sommet de l’Otan à Madrid. Depuis plusieurs mois, le Royaume-Uni tient un discours très alarmiste sur le risque d’une sécession de la Republika Srpska.

Perdus dans le flot des réfugiés venus du Moyen-Orient et d’Afrique, personne ou presque ne parle d’eux. Mais des Cubains, fuyant la répression du régime castriste, s’engagent aussi depuis plusieurs années sur la route des Balkans. Dont de nombreux membres de la communauté LGBT. Témoignages.

Le 26 juin, le mythique club Velež de Mostar a célébré en grandes pompes son centième anniversaire. Pour ses supporters, le club bosnien à l’étoile rouge est bien plus qu’une simple équipe. C’est toute l’histoire de Mostar et de la Yougoslavie. Portraits croisés du club par ses fans.

