L'Allemagne veut faciliter le changement officiel de genre

Bientôt en Allemagne, une simple démarche administrative permettra de changer de sexe et de prénom.

Un projet de loi visant à faciliter le changement officiel de genre a été présenté le 30 juin en Allemagne. Il doit remplacer une loi du début des années 1980 dénoncée par les personnes intéressées. À l'avenir, une simple démarche administrative permettra de changer de sexe et de prénom.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Le droit existant considère les personnes concernées comme des malades. Nous voulons donner à chacun la dignité qui lui revient » : le ministre de la Justice qui présentait le projet de loi avec sa collègue en charge de la Famille a défendu le projet qui figurait dans le contrat de coalition signé à l’automne dernier.

La loi actuelle, vieille de quarante ans, a déjà a été en partie cassée par la Cour constitutionnelle. Les personnes transgenres doivent aujourd’hui affronter une procédure longue, coûteuse et souvent perçue comme intrusive avec deux rapports d’experts alors que ces personnes obtiennent gain de cause dans 99% des cas.

Une démarche simplifiée

À l’avenir, un demandeur adulte devra simplement déclarer son changement de sexe et le cas échéant de prénom auprès de l’état civil. Des mineurs de plus de 14 ans pourront effectuer cette démarche, mais avec l’accord de leurs deux parents. Pour les plus jeunes, seuls les responsables légaux pourront déposer une demande.

Le projet de loi a été salué par les deux députés trans au Bundestag comme par les organisations qui se battent depuis longtemps pour la réforme. Les chrétiens-démocrates, eux, ont déjà exprimé leurs réserves.

