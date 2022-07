La Russie reprend en main le projet de pétrole et de gaz Sakhaline-2

Un décret de Moscou annonce une reprise en main du projet pétro-gazier Sakhaline-2. Deux entreprises nippones en sont parties prenantes aux côtés du russe Gazprom et de la société néerlandaise Shell. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Le Japon va « examiner attentivement » le décret de Moscou qui annonce une reprise en main du projet pétro-gazier Sakhaline-2. Deux entreprises nippones en sont parties prenantes aux côtés du russe Gazprom et de la société néerlandaise Shell. Dans la guerre économique qui oppose Moscou aux Occidentaux et leurs alliés, Vladimir Poutine n'hésite plus à s'en prendre aux actifs étrangers.