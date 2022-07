Aux Pays-Bas, les médecins généralistes en grève face à la surcharge de travail

Plusieurs milliers de médecins généralistes ont manifesté vendredi 30 juin à La Haye, à quelques centaines de mètres du siège du gouvernement néerlandais. Ils protestaient contre la surcharge de travail causée par un trop-plein de paperasse obligatoire mais aussi par les longues listes d’attente dans les hôpitaux et centres de soins psychiatriques.

Avec notre correspondant à La Haye, Antoine Mouteau

« Un médecin traitant pour tous ! » C’est le slogan des milliers de médecins généralistes réunis sur le Malieveld, une vaste pelouse du centre de La Haye. Venus de tous les Pays-Bas, ils expliquent ne plus réussir à prendre en charge une partie importante de leurs patients. « Nous avons trop peu de temps pour les patients. Les hôpitaux sont surchargés alors souvent nous récupérons des patients qui n’ont pas encore guéri du tout, explique le docteur Korver. Des médicaments ne sont pas livrés donc on doit faire beaucoup de consultations supplémentaires à cause de ça. On doit faire beaucoup plus de choses qu’il y a encore deux ans. »

Beaucoup ici expliquent aussi être noyés par le travail administratif exigé par l’État et les assurances privées. Ils craignent que cette situation ne finisse par décourager les plus jeunes, comme Bas Noordermeer, 33 ans. « Je suis médecin depuis deux ans et j’aimerais le rester encore trente ou quarante ans. Mais pour l’instant, je ne travaille plus à plein temps parce que ce n’est plus possible. Et j’ai pas mal d’amis médecins qui, eux, sont sur le point de complètement arrêter », affirme-t-il.

Consultations sur photos

De plus en plus de médecins néerlandais refusent de nombreuses consultations et demandent aux patients de leur envoyer des photos à la place.

Pas sûr en tout cas que leur désespoir soit pris au sérieux. Le ministre de la Santé qui avait promis de les rencontrer a décommandé au dernier moment. Mais face à la colère des manifestants, il a fini par sortir leur parler quelques minutes dans la cour du siège du gouvernement.

