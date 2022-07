Sur la ligne de front, près de New York, dans le viseur des forces pro-russes

Reportage

Sur la ligne de front près de New York, dans l'est de l'Ukraine.

New York, Ukraine. Cette ville d'environ 10 000 habitants, dans la région de Donetsk, est depuis 2014 en face de la ligne de front. Elle est désormais dans la ligne de mire des forces pro-russes du Donbass avec une première tranchée prise aux Ukrainiens.

De notre envoyée spéciale à Gorlovka,

Le nez et les yeux qui piquent, une odeur âcre dans la gorge, puis du bois noirci, calciné qui rougeoie encore. La terre est retournée sur plusieurs mètres… Fin du parcours. On ne peut plus progresser à pas rapides sous la chaleur écrasante. La veille, cette tranchée en première ligne a été bombardée pendant une demi-heure, elle fume encore.

Retour dans une cahute enterrée : à l'intérieur, on trouve quelques lits aménagés et une poignée de soldats assis devant un écran de télévision minuscule de dix centimètres sur cinq, qui diffuse le bulletin d'information de la télévision d’État. Dans l'embrasure sombre, la sentinelle surgit. « Les Ukrainiens étaient au même endroit qu'hier, et puis ils se sont déplacés. Ils changent tout le temps de place. Là, ils se sont montrés debout, juste en face de nous ; ils nous provoquent. Et leurs drones aussi sont là », rapporte-t-il.

Quatre mois de combats quotidiens

Huit ans que le conflit a commencé, quatre mois qu'ils se combattent chaque jour à coup de drones, de canons ou de tirs de mortiers. Un soldat tient entre ses mains un objet kaki d'une dizaine de centimètres. « C'est un mortier polonais de calibre 60, facile à transporter, très maniable en raison du petit calibre, explique-t-il. Le son du tir est très difficile à entendre et les fragments se dispersent énormément. C'est vraiment une arme très meurtrière. »

Un mortier polonais de calibre 60 dans les mains d'un soldat. © RFI/Anissa El Jabri

Tranchées sur la plaine, forêts en bordure pour progresser à couverts et champs à perte de vue. Au milieu de cette zone de combat, comme si de rien était, on croise des camions chargés à ras bord de ballots verts. De l'herbe à fourrage pour le bétail l'hiver prochain.

