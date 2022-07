La conférence pour la reconstruction de l’Ukraine s’ouvre alors que les combats y font encore rage

Les immeubles et maisons de 3,5 millions d’Ukrainiens ont été endommagés ou détruits pendant la guerre. Ici, une habitante de Bakhmout, dans la région de Donetsk, après le bombardement de sa maison, le 26 juin 2022. AP - Efrem Lukatsky

Lundi 4 juillet s’ouvre à Lugano, en Suisse, la Conférence pour la reconstruction de l’Ukraine, pendant deux jours, une réunion qui a lieu depuis plusieurs années entre Kiev et ses alliés. Alors qu’on y parle habituellement de réformes et de lutte anticorruption, la guerre lancée par la Russie a modifié l’agenda de la rencontre, désormais concentrée sur relever le pays et son économie dévastée par quatre mois de combats.