Reportage

Les logements universitaires en Irlande sont quasiment les plus chers d'Europe

Trinity College, Dublin. (Photo : Céline Develay-Mazurelle)

Le prix des logements universitaires en Irlande dépassent les prix du Royaume-Uni. Seule une université à Londres devance Dublin dans le classement et si on regarde les dix universités les plus coûteuses d’Europe, six sont irlandaises. Une enquête révèle aussi que le nombre d’offres d'appartements diminue. Ce qui veut dire que les étudiants sont obligés d’accepter n’importe quel logement.