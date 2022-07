Ukraine: après la prise de la région de Louhansk, Vladimir Poutine ordonne la poursuite de l'offensive

Le président russe Vladimir Poutine (ici le 9 mai 2022) a ordonné à ses forces de poursuivre leur offensive dans l'est de l'Ukraine.

Le président russe, Vladimir Poutine, a souligné, lundi 4 juillet, que ses forces allaient poursuivre leur offensive dans l’est de l’Ukraine, après le retrait des forces armées ukrainiennes de la ville de Lyssytchansk.

Les forces russes « doivent mener à bien leurs missions conformément aux plans déjà approuvés », a déclaré Vladimir Poutine lors d’un entretien avec son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, retransmis à la télévision lundi. « J’espère que dans leurs secteurs tout se passera comme cela s’est passé à Louhansk », a-t-il ajouté.

La région de Donetsk sous pression

Après s'être assuré dimanche du contrôle de celle de Louhansk avec la prise de Lyssytchansk à la suite de Sievierodonetsk, l'armée russe accentue désormais sa pression dans la région de Donetsk. Lyssytchansk était « le dernier centre de population important de la région de Louhansk encore sous contrôle ukrainien », souligne le ministère britannique de la Défense. « L'attention de la Russie va maintenant très certainement se tourner vers la capture de la région de Donetsk, dont une grande partie reste sous le contrôle des forces ukrainiennes », ajoute-t-il.

« Nous continuons de défendre une infime partie (du territoire) de la région de Lougansk de façon que notre armée puisse » préparer une nouvelle ligne de défense, a déclaré lundi le gouverneur ukrainien de cette région, Serhiy Haïdaï.

L'armée russe semble à présent concentrer ses efforts sur deux villes majeures de la région de Donetsk, Sloviansk et Kramatorsk, pilonnées sans relâche depuis dimanche. Les autorités régionales ont fait état lundi de dix morts, dont deux enfants, la veille dans des frappes russes, à Sloviansk et dans les environs. « La bataille du Donbass est entrée dans une nouvelle phase. L'armée ukrainienne a installé une nouvelle ligne de défense (la barrière Siversk-Bakhmout) et continue à tenir des forteresses clé de la région de Donetsk », indique sur Twitter le correspondant défense du Kyiv Independent, Illia Ponomarenko.

Le ministère russe de la Défense a affirmé lundi que son aviation avait détruit « sept postes de commandement en un jour » dans la région de Donetsk, dont celui de la 25e brigade ukrainienne aéroportée et deux dépôts d'armes et de munitions.

Vladimir Poutine a aussi indiqué que deux de ses généraux, Alexandre Lapine et Essedoulla Abatchev, seront faits « héros de Russie » pour leur rôle dans les combats en Ukraine, sans plus de précisions. La Russie, très secrète sur ce type d'informations, avait récemment révélé les noms de deux généraux, Sergueï Sourovikine et Alexandre Lapine, en charge de l'offensive sur Lyssytchansk.

La reconstruction, « la tâche commune » du monde démocratique, estime Volodymyr Zelensky

Alors que l'issue de la guerre paraît encore lointaine, une conférence internationale s'est ouverte lundi en Suisse, consacrée aux efforts nécessaires pour reconstruire le pays lorsque les armes auront parlé.

La reconstruction de l’Ukraine est « la tâche commune de tout le monde démocratique » et « la contribution la plus importante à la paix dans le monde », a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en visioconférence lors de l'ouverture de ce rendez-vous devant les responsables des pays alliés de Kiev et de nombreuses institutions internationales.

L’Ukraine affirme avoir remis son drapeau sur l’île des Serpents

Le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur l’île des Serpents, a annoncé, lundi, une porte-parole militaire confirmant sa reprise par les forces ukrainiennes. Passée sous contrôle russe, elle a été reprise par les Ukrainiens la semaine dernière, à la suite de violents bombardements. « L’opération militaire est terminée et le territoire est maintenant revenu à la juridiction de l’Ukraine », a déclaré à la presse la porte-parole des forces de défense du sud, Natalia Goumeniouk, sans préciser si des soldats ukrainiens se sont réinstallés sur l’île.

