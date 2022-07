Guerre en Ukraine: les Russes avancent dans le Donbass et bombardent massivement Sloviansk

Les forces russes ont continué ce mardi d'avancer dans le Donbass, bassin industriel de l'est de l'Ukraine qu'elles veulent finir de conquérir, avec dans le viseur la ville de Sloviansk, cible d'un violent bombardement qui a fait au moins deux morts.

Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région de Donetsk où est située Sloviansk, a indiqué sur Telegram que deux personnes avaient été tuées et sept blessées par ces frappes, qui ont touché le marché central de la ville. Des journalistes de l'Agence France-Presse ont vu des roquettes frapper le marché, où elles ont provoqué un incendie, et les rues adjacentes. « Une fois encore, les Russes visent intentionnellement des endroits où se rassemblent les civils. C'est du terrorisme pur et simple », a dénoncé le gouverneur Kyrylenko, appelant à évacuer.

Après la chute dimanche de Lyssytchansk, ville stratégique pour la conquête du Donbass, les forces russes progressent vers l'ouest et Sloviansk, qui comptait 100 000 habitants avant la guerre. Lundi, le président russe Vladimir Poutine avait ordonné à ses troupes de prendre le reste du Donbass, déjà en partie contrôlé par des séparatistes prorusses depuis 2014. Lyssytchansk était le dernier bastion important tenu par Kiev dans la province de Lougansk, qui avec celle de Donetsk forme le Donbass.

Progression vers l'ouest

Ce mardi, les troupes russes ont progressé vers l'ouest en direction de Sloviansk et Kramatorsk, les deux plus grandes villes de la province de Donetsk, encore sous contrôle ukrainien. En matinée, elles se trouvaient à une dizaine de kilomètres de Siversk, qu'elles pilonnent depuis plusieurs jours, et donc à une cinquantaine de kilomètres de Sloviansk. L'armée russe a affirmé mardi avoir bombardé deux postes de commandement ukrainiens à Donetsk.

Dans le sud, Moscou a affirmé avoir abattu « un avion Su-25 et trois drones des forces ukrainiennes dans la région de Kherson », des affirmations impossibles à vérifier de source indépendante. Un responsable russe issu des puissants services de sécurité (FSB) a pris la tête mardi du gouvernement de la zone occupée dans cette région par les forces russes, a annoncé l'administration locale.

La Russie a par ailleurs déclaré ce mardi enquêter sur des tortures qu'auraient subi, selon elle, des soldats russes capturés par les forces ukrainiennes et libérés lors d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie, qui ont procédé à plusieurs échanges de prisonniers, s'accusent mutuellement de mauvais traitements et de tortures sur des prisonniers.

(Avec AFP)

