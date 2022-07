L’État allemand pourrait aider le géant du gaz Uniper, fragilisé par la hausse des prix

Un employé d'Uniper vérifie la centrale de stockage de gaz près de la ville bavaroise de Kraiburg am Inn, le 10 juin 2022.

L’Allemagne panique autour du gaz. Avec l'envolée des prix dû à la guerre en Ukraine, le géant Uniper est désormais menacé. Appelé au secours mercredi 30 juin, Berlin a préparé un plan de sauvetage sur mesure au profit de l'un des plus gros importateurs du pays, chargé notamment de fournir du gaz aux municipalités approvisionnant les Allemands en eau chaude.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux

Uniper est l'un des plus gros clients du géant gazier russe Gazprom. Avant la guerre, cette filiale du groupe finlandais Fortum était plus que profitable, mais Uniper subit de plein fouet l'explosion des tarifs sur le marché depuis l'invasion de l'Ukraine.

La réduction des livraisons par la Russie depuis mi-juin l'oblige à acheter à taux fort de grosses quantités de gaz sur le marché, pour honorer les contrats à long terme - et à bas prix - qui lient la société à ses clients. Uniper est l'un des principaux fournisseurs de l’industrie, des centrales thermiques et des sociétés municipales qui approvisionnent les Allemands en eau chaude et en chauffage.

La semaine dernière, Uniper avait appelé le gouvernement à l'aide : le plan concocté par le Berlin, dont les grandes lignes sont publiées par la presse, prévoit une entrée de l'État au capital d'Uniper. Au-delà, la nouvelle majorité travaille à une taxe exceptionnelle sur le gaz, pour répartir équitablement les répercussions de l'explosion des prix sur l'ensemble des consommateurs.

► À lire aussi : Dépendance de l'Allemagne au gaz russe: «La politique allemande est un échec»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne