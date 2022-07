Marioupol, une ville figée entre mort et survie

Reportage

Après des semaines de bombardements, Marioupol est une ville très abîmée, et si le bilan des morts et des blessés n’est pas encore établi, il pourrait se chiffrer en dizaines de milliers de décès. Dans l'une des villes symboles de l'horreur et de la violence des affrontements, la mort plane encore, mais aussi, entre les ruines, la survie tout simplement. Les habitants rencontrés par l'envoyée spéciale de RFI tentent de faire face.

De notre envoyée spéciale,

« Ça va super bien, vraiment super ! Vous avez vu cette formidable piscine ! Ici, il n’y a pas d'eau courante, pas de gaz. Il n'y a rien. Cette ville est un vrai conte de fées, une ville écologiquement propre, avec seulement des vélos et des brouettes ». Sourire sarcastique aux lèvres dans son maillot de bain, cette retraitée de Marioupol est assise, avec son shampooing et son savon, dans les premières vagues de la mer d'Azov, face au sable de la plage. Au loin, cherchant un peu de profondeur pour nager, son mari et leur chien. Sortant des premières vagues, il grommelle « nous cuisinons toujours sur des feux de bois, nous dormons dans des caves, nous vivons à l’âge des cavernes ».

Survivre

Pli toujours sarcastique au coin des lèvres, son épouse ajoute : « Mais c'est formidable, nous pouvons nous laver et laver nos vêtements. Aujourd'hui, nous sommes seuls ici. Mais d'habitude, il y a pas mal de monde, nous sommes tous comme des ratons laveurs à laver nos corps et nos habits. Il n'y a personne d'autre aujourd'hui, mais c’est parce qu’il n'y a pas de soleil », raconte-t-elle.

Un couple se lave dans la mer d'Azov. © Anissa El Jabri/RFI

En remontant de la plage vers la rue, on croise une famille en promenade à vélo, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas ce ballet incessant de véhicules à un quart d'heure en voiture, devant quelques bâtiments anonymes à l’entrée de la ville. On les rejoint après être passés devant les nouveaux immenses panneaux installés aux croisements à Marioupol avec ces mots : « La Russie est là pour toujours » ou « Ensemble contre le nazisme ».

Dans cette rue perpendiculaire à un grand axe, affluence devant une ancienne chaîne de magasins de saucisses. Parce qu’elle abrite de très grands et nombreux réfrigérateurs originellement pour la viande, cette chaîne sert désormais de morgue temporaire. Du trottoir d’en face, on aperçoit des corps posés à même le sol. Certains empaquetés dans des sacs noirs, d'autres visibles. Ils attendent leurs proches venus les identifier avec un masque. Sous 30 degrés, l'odeur est parfois insoutenable.

Enterrer les morts

Devant le bâtiment, Tatyana, silhouette menue et visage fin, se penche sur les douleurs de chacun. Elle est présente toute la journée depuis bientôt deux mois : « Je suis la responsable des pompes funèbres. Les gens viennent ici chercher leurs proches ou certifier les corps après leur exhumation des tombes provisoires. Nous les aidons à choisir le cercueil qu'ils ont les moyens de s'offrir, à tout organiser. Nous les aidons à choisir un cimetière, soit le plus proche de leur domicile, soit celui où d'autres membres de leur famille ont été enterrés. On fait creuser les tombes. Pour que les gens ici n'aient pas à attendre, tout ça se déroule en une journée. Oui, c’est dur de faire ça, mais cela me fait du bien d'aider les gens dans les moments difficiles. Je peux les soutenir avec juste un mot gentil, ou en les prenant dans mes bras ».

Destination de ces corps, le plus souvent, l'un des deux grands cimetières de la ville. Dans celui à flanc de colline sur la rive droite, où ne résonnent que le vent, les bruits de pas sur le gravier et les cris des corbeaux, un couple de retraités, fleurs à la main. Lui reste mutique, elle, finit par lâcher : « Nous recherchons notre neveu et sa femme. Un obus a frappé leur appartement et a les a tués pendant qu’ils cuisinaient, laissant leurs deux jeunes enfants orphelins. On les a enterrés dans la cour de l'immeuble sous les bombardements, puis ils ont été transportés dans ce cimetière. On nous a dit qu’ils étaient ici. Mais je ne les trouve pas ! Je cherche, mais je ne les trouve pas ! On nous a bien dit qu'ils étaient enterrés ici, avec tout le monde, mais je n'arrive pas à les trouver ! »

Entre les mains tremblantes de cette femme à la voix étranglée de larmes, un petit papier, deux noms et un numéro. Comme d’autres, elle erre au milieu des centaines et centaines de tombes fraîchement creusées, avec des décès datés encore et toujours de cette période : début mars à fin mai. Certaines avec des noms, d’autres avec de simples numéros. Il y a quelques jours, elles dépassaient les 5 000. Interrogée sur ces tombes anonymes, Tatyana la responsable des pompes funèbres assurait : « Ce sont celles des familles qui n’ont pas encore les moyens pour un véritablement enterrement et une croix. Quand les financements seront arrivés, les noms seront inscrits ». Tatyana affirme aussi qu’ils seraient un peu plus de 7 000 dans cette situation, tous répertoriés dans la base des pompes funèbres de Marioupol. Dans les allées du cimetière, soudain un corbillard, suivi de quelques voitures. Trois cercueils débarqués de l’arrière d’une fourgonnette. Quelques minutes et quelques pelletées de terre en présence de ce qui reste des familles, voilà pour l’enterrement.

À Marioupol, les familles continuent d'enterrer leurs morts. © Anissa El Jabri/RFI

À quelques mètres à peine des familles qui se recueillent, un homme aux yeux clairs et torse nu, brûlé par le soleil dans un trou de plusieurs mètres de profondeur. Il creuse de nouvelles tombes. « Une à deux par jour, selon les températures », confie-t-il. Avant d’ajouter : « Je travaillais à l'usine Illitch. Il n'y a plus d'usine. Et il faut bien que je nourrisse mes enfants. Allez, éloignez-vous, je dois me débarrasser de la terre, et si vous ne partez pas, je vais vous salir ».

Au loin, à l’horizon dominant le cimetière, se dressent quatre immenses cheminées blanches et rouges : celles de son ancienne usine, abîmée par les combats.

