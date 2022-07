Transport aérien: chaos dans les aéroports européens

Des salariés d'ADP protestent contre les bas salaires au terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 1er juin 2022. © Reuters/Sarah Meysonnier

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est le chaos dans les aéroports en Europe alors que la haute-saison démarre. Perturbations des vols ou encore bagages non expédiés ont gâché les départs de nombreux voyageurs ces derniers jours à Paris, Londres et ailleurs. Au point que la directrice générale d'Air France a dû présenter de « profondes et sincères excuses » à ses clients. Partout en cause, le manque de personnel - mais aussi des grèves - qui mettent à l'épreuve la capacité des compagnies à gérer l'afflux des voyageurs.