Présidence du Conseil de l'UE: les priorités annoncées par la République tchèque

La République tchèque assure depuis le 1er juillet la présidence tournante du Conseil européen pour les six prochains mois, après une présidence française marquée par la guerre en Ukraine et ses conséquences. C’est toujours dans un contexte très compliqué que Prague va devoir gérer cette présidence, qui va forcément dicter les priorités de la République tchèque, comme l’a annoncé le Premier ministre Petr Fiala devant les députés européens réunis au Parlement de Strasbourg.

L’heure est à la continuité dans les instances européennes. Alors que Paris a dû revoir l’agenda de sa présidence du Conseil, à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier, la présidence tchèque va devoir gérer les diverses crises qui frappent désormais l’Union européenne.

Mais la présidente du Parlement européen Roberta Metsola a assuré lui accorder toute sa confiance. « Avec une guerre illégale et brutale sur notre continent, la présidence tchèque arrive à un moment très important, a-t-elle déclaré. Et nos prochaines étapes seront décisives pour l'avenir de notre Union. Nous devons continuer à soutenir l'Ukraine. Nous devons continuer à défendre nos valeurs et l'ordre mondial fondé sur des règles. Et c'est pourquoi notre unité est si importante. »

Et pour que cette présidence soit un véritable succès, Petr Fiala, le Premier ministre tchèque, a fixé cinq priorités. « Nous voulons nous concentrer sur la gestion de la crise des réfugiés et le redressement de l'Ukraine après la guerre, la sécurité énergétique, le renforcement des capacités de défense de l'Europe et la stratégie de sécurité du cyberespace, la résilience de l'économie européenne et enfin, la résilience des institutions démocratiques. »

Les mois à venir s’annoncent compliqués pour les pays membres de l’Union européenne. Car à toutes ces crises s’ajoute une inflation galopante et, bientôt, une crise alimentaire.

