Royaume-Uni: «Rideau» pour Boris Johnson? Le Premier ministre de plus en plus fragilisé

Mercredi sous haute tension pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique va devoir faire face aux questions hebdomadaires au gouvernement à la mi-journée, au lendemain d’une vague de démissions au sein de son gouvernement. Dix départs, dont deux puissants ministres, Rishi Sunak à l’Économie et Sajid Javid à la Santé. Ce 6 juillet, les journaux britanniques ne parlent que de la précaire position de « Bojo ».

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

« Johnson au bord de la falaise ». Le Times consacre l’entièreté de sa Une au Premier ministre, dont il affiche une photo, l’air inquiet. Quand ce n’est pas le portrait de Boris Johnson, c’est le visage des deux démissionnaires, Sajid Javid et Rishi Sunak tous sourires, qui illustrent les pages des quotidiens de ce mercredi matin.

Le pessimisme des éditorialistes

Le Telegraph, fervent soutien des conservateurs, revient sur les raisons des départs (manque d’intégrité et de confiance, selon les partants). Mais les éditorialistes sont plutôt pessimistes sur l’avenir du locataire de Downing Street, comparé dans le Mail à un « petit cochon graissé capable de se faufiler hors de l’impasse » : « Même lui ne peut pas survivre », « il est l’heure pour lui de partir », « qui pour remplacer Boris Johnson à la tête des Tories ? ». Pour le Guardian, à gauche, il ne s’agit plus de savoir si le Premier ministre va démissionner… mais quand et comment !

La couverture la plus créative revient finalement au Daily Star, un autre tabloïd, qui annonce : « Rideau pour Bozo », (en référence au clown de dessin animé), « poussé vers la sortie du poste de patron de cirque parce que c’est un imbécile »...

