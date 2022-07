Le Kazakhstan cherche à contourner la Russie pour l'exportation de son pétrole

Le président russe Vladimir Poutine, à droite et le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, au Kremlin à Moscou, en Russie, le jeudi 10 février 2022.

Le Kazakhstan veut contourner la Russie pour exporter son pétrole, les relations entre les deux pays ne sont plus au beau fixe en raison des frictions au sujet de l'Ukraine. Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaiev a ordonné jeudi 7 juillet à son gouvernement de trouver de nouvelles voies pour exporter son brut sans passer par son grand voisin.

Publicité Lire la suite

Lors d'une réunion de son gouvernement, le président Kassym-Jomart Tokaïev a déclaré que la mise en place d'une nouvelle route d'exportation du brut kazakh par la mer Caspienne était devenue une « priorité ». Il a aussi ordonné à son gouvernement de « prendre des mesures pour augmenter la capacité » de certains tronçons d'un oléoduc transportant du pétrole en Chine, selon la présidence kazakhe. L'idée d'un oléoduc transcaspien revient régulièrement, mais elle n'a jamais abouti, la Russie ne voyant pas du meilleur œil ce projet.

Le Kazakhstan exporte la majorité de son pétrole via l’oléoduc CPC qui aboutit dans le port russe de Novorossiisk, en mer Noire. Une grande partie de ce pétrole est destinée aux pays européens. Problème, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, cet oléoduc, contrôlé par Moscou, a été arrêté à deux reprises, officiellement pour des raisons techniques.

Une troisième interruption a failli survenir cette semaine après qu'un tribunal russe a ordonné un arrêt de 30 jours des livraisons de pétrole par cet oléoduc long de 1 500 km, invoquant des violations des normes environnementales. Le consortium exploitant l'oléoduc a fait appel, ce qui a suspendu la décision judiciaire pour le moment, a indiqué jeudi le ministre kazakh de l'Énergie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il était « improbable » que la décision du tribunal russe soit liée à des considérations politiques, tout en soulignant le « besoin d'avoir des contacts supplémentaires » avec le Kazakhstan.

Nombre d’analystes soupçonnent Moscou de vouloir faire pression sur le Kazakhstan en raison de sa neutralité dans le conflit en Ukraine. Le président kazakh refuse de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes pro-russes. Ce qui pourrait être perçu comme une ingratitude de la part du Kremlin. Au moment des révoltes populaires du mois de janvier au Kazakhstan, Tokaïev avait en effet appelé à l'aide la Russie qui avait envoyé des troupes de maintien de l'ordre.

Moscou ne voit pas non plus d’un bon œil le rapprochement entre le Kazakhstan et l’Europe. Cette semaine, le président Tokaïev s'est engagé à renforcer la coopération énergétique avec l'Union européenne, alors que cette dernière cherche à réduire sa dépendance envers les hydrocarbures russes.

avec Agences

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne