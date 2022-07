Le Parlement européen demande l'inclusion de l'avortement dans les droits fondamentaux de l'UE

Lors d’un vote, qui intervient après la remise en cause par la Cour suprême américaine du droit à l’avortement aux États-Unis, les eurodéputés ont voté à une grande majorité pour que le droit à l’avortement soit inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

« Toute personne a le droit de bénéficier d'un avortement sûr et légal. » C’est avec 324 voix pour, 155 contre et 38 abstentions que s’est clôturé le vote des députés européens ce jeudi 7 juillet. Réunis en session plénière à Strasbourg, ils ont demandé au Conseil de l’UE d’inscrire le droit à l’avortement dans les droits fondamentaux de l’Union, une Charte adoptée en 2000 qui a la même valeur juridiquement contraignante que les traités.

La résolution condamne notamment la fin des protections constitutionnelles de l’avortement aux États-Unis depuis la décision de la Cour suprême américaine de revenir, le 24 juin dernier, sur l'arrêt historique Roe vs Wade. Ce revirement a attisé les craintes que les mouvements anti-avortement ne se développent en Europe, et c'est pourquoi certains législateurs ont déclaré qu’ils souhaitaient voir adopter des protections à l’échelle de l’UE, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry.

Même si ce vote est un premier pas vers la modification de la Charte, il reste encore du chemin à parcourir. Pour que cette décision soit définitive, elle doit être validée à l’unanimité par les 27 membres du Conseil européen. Cette initiative, plébiscitée par de nombreux élus, est donc vouée à l’échec étant donné que deux pays s’y opposent : Malte et la Pologne.

C'est pour cela que les parlementaires ont également demandé au Conseil de se réunir « pour discuter d'une convention permettant de réviser les traités » afin de remettre en cause la règle de l'unanimité. Un sujet qui divise les pays membres.

« Il faut être très vigilant »

Mais même si cette initiative est vaine, il est important d’en parler pour faire évoluer les consciences, selon Sylvie Guillaume, députée européenne du Parti socialiste :« J’ai lu avec beaucoup d’intérêt qu’à Malte, il y avait déjà des choses qui évoluaient avec des élus plus jeunes, d’autres générations, qui commencent à se manifester sur cette question-là et qui donc feront, probablement à terme, évoluer la situation à Malte, comme elle doit aussi être sauvegardée en Pologne, comme elle doit aussi évoluer en Irlande où il y a des menaces qui existent. »

« Il faut être très vigilant sur ce qui est tangible en termes de droits acquis et faire évoluer là où les droits n’existent pas et c’est ce challenge-là qui est devant nous », dit l’eurodéputée. Et d’ajouter :« Parce que les jeunes générations se rendront compte, effectivement, que quand on n’avance pas, eh bien malheureusement, ces droits reculent singulièrement quand on parle des femmes. »

La position de la présidente maltaise du Parlement européen, Roberta Metsola, connue pour ses positions anti-IVG, était ainsi scrutée de près. Avant le vote, elle avait toutefois déclaré que sa position « était celle du Parlement ». Sans cependant prononcer le mot d’avortement, elle a déclaré que « la régression des droits, partout dans le monde, est inacceptable ». « À Strasbourg, le Parlement prendra la position la plus ferme sur le sujet. Je conduirai cette position et je la partagerai », a-t-elle ajouté.

La proposition d'inscrire le droit à l'avortement dans les droits fondamentaux de l'UE avait déjà été évoquée par le président français Emmanuel Macron alors qu'il prenait la présidence tournante de l'Union.

