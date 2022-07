Le procès de l'effondrement du pont Morandi à Gênes débute en Italie

L'un des plus grands procès en Italie s'est ouvert ce jeudi matin à Gênes, en Ligurie. La justice doit établir les responsabilités dans la catastrophe du 14 août 2018, l’effondrement du pont de Morandi à Gênes.

Avec notre correspondante en Italie, Anne le Nir

Les chiffres sont clairement ceux d'un maxi-procès qui pourrait durer plus de deux ans. Cinquante-neuf prévenus à la barre sont accusés d’« homicide involontaire », « d'atteinte à la sécurité des transports », ou encore de « retrait volontaire de dispositifs de sécurité ». Il s'agit principalement des cadres et des techniciens des sociétés qui exploitaient le pont Morandi, propriété à l'époque du groupe Atlanta de la famille Benetton. Trois cent cinquante parties civiles seront présentes.

Le jour du drame, deux travées du pont Morandi qui surplombaient la ville portuaire se sont effondrées sur elles-mêmes, emportant, sous une pluie diluvienne, les voitures qui y circulaient. Quarante-trois personnes ont perdu la vie et seize autres ont survécu à leurs blessures. Un accident qui a mis aussi en avant l'état de délabrement de plusieurs infrastructures en Italie.

Un procès « long et complexe »

Côté logistique, un chapiteau, divisé en trois salles climatisées et connectées à la salle d'audience du Tribunal, accueillera le public, les médias -furieux d'avoir un accès limité au Tribunal-, des consultants et représentants de partis politiques. Cette première audience sera technique. Elle servira à garantir le déroulement correct du procès. « Le procès devrait être long et complexe », a déclaré Egle Possetti, porte-parole du comité des familles des victimes qui a perdu sa sœur, son beau-frère et deux neveux dans l'effondrement du pont.

Depuis l’été 2020, un nouveau pont, conçu par le célèbre architecte Renzo Piano, a remplacé le viaduc Morandi. Les familles des victimes avaient refusé de se rendre à l’inauguration. Pour elles, ce qui compte, ce ne sont pas les cérémonies mais la vérité judiciaire.

