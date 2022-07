Pénurie de verre: la Belgique inquiète pour sa bière

La carte postale du Tour

Le Tour de France s’élance de Belgique ce jeudi matin 7 juillet depuis la petite ville de Binche. Deux cent vingt kilomètres jusque Longwy, dans l'est de la France. La carte postale du Tour évoque aujourd'hui une inquiétude belge : la pénurie de bouteilles de verre qui frappe les brasseurs du pays.

De notre envoyé spécial à Binche,

« Hein quoi ? Une pénurie de bière ? ». Ce Nordiste, amateur de cyclisme venu assister au départ des coureurs à Lille, n’en croit pas ses oreilles. La bière, dans cette région des Flandres, c’est sacré. Mais qu’il se rassure, ce n’est pas de bière qu’il risque de manquer dans les prochains moins, mais de contenant. La pénurie s’accentue pour les brasseurs belges. Chez Saint-Bernardus, brasserie historique située en pleine région houblonnière à la frontière française, la bouteille de 33 cl est devenue comme l’anneau de la saga de Tolkien. « Très précieuse, insiste Marco Passarella, responsable marketing, si on n’a pas de bouteille, on ne peut pas vendre la bière. »

La bière plus chère

La pandémie et la guerre en Ukraine créent des remous sur la chaîne d’approvisionnement. Une grande usine ukrainienne a stoppé sa production et les producteurs russes ne peuvent plus exporter à cause des sanctions. Les brasseurs qui, pour beaucoup, trouvaient leurs bouteilles en Russie, se sont tournés vers d’autres fournisseurs européens. Ces derniers peinent à suivre le rythme, se retrouvant surchargés de commandes. Ils ont également augmenté leurs prix. « Normalement une bouteille coûte 10 centimes d’euros, mais depuis le début de la guerre, elle coûte 12,5 centimes. C’est 25% d’augmentation en quatre mois, raconte Marco Passarella, nous sommes obligés d’augmenter nos prix nous aussi. À cause de l’inflation sur les matières premières, on a déjà relevé les prix de la Saint-Bernardus le 1er janvier, et on augmentera encore de 4% début septembre. »

La consigne : solution anti-gaspi

Les bières de Saint-Bernardus sont consignées en Belgique de sorte que les bouteilles puissent servir plusieurs fois. Alors, Marco Passarella lance un appel à tous les amateurs de mousse : « Depuis le début de la pandémie, beaucoup de clients se sont mis à stocker des bières dans leurs caves. Il faudrait qu’ils aillent voir et si les bières ne sont pas encore vides, il est temps de le faire maintenant ! » Les brasseurs allemands, également sous pression, font la même demande afin que les bouteilles vides soient ramenées le plus vite possible en magasin pour servir de nouveau.

