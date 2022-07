Royaume-Uni: à l'international la démission de Boris Johnson entre regrets et soulagements

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va quitter son poste après les nombreuses démissions au sein de son propre gouvernement secoué par les scandales. Son départ annoncé a fait réagir au-delà des frontières britanniques, révélant les enjeux géopolitiques à venir pour le ou la futur(e) Premier ministre.

Publicité Lire la suite

Il n'y aura pas grand monde pour regretter Boris Johnson à Bruxelles, tant l'Union européenne a eu l'impression de lui servir de pare-feu pendant son mandat, et d'avoir été instrumentalisée pour faire oublier ses échecs sur le plan national, rappelle notre correspondant dans la capitale belge, Jean-Jacques Héry. Boris Johnson vu de Bruxelles, c'est d'abord l'homme qui ne respecte pas des traités qu'il a pourtant signés. Exemple le plus parlant : celui du protocole nord-irlandais.

C'était un point crucial des accords du Brexit qui prévoyait l'absence de frontière économique entre Irlande du Nord et République d'Irlande afin de maintenir l'unité de l'île, ainsi que des contrôles douaniers et sanitaires entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord avec un statut mixte pour cette dernière, à la fois en zone douanière britannique et dans le marché unique de l'Union. En juin dernier, un projet de loi pour contourner ce protocole a été adopté en première lecture par les députés britanniques. L'UE, furieuse, estime que cette remise en cause des traités est illégale et a d'ailleurs lancé une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni.

Après des années de vives tensions, l'Union européenne espère que le départ de Boris Johnson, champion du Brexit, sera l'occasion de renouer le dialogue avec Londres sur l'Irlande du Nord, mais la prudence domine dans l'attente de son successeur.

« Le règne de Boris Johnson se termine en disgrâce, tout comme son ami Donald Trump. La fin d'une ère de populisme transatlantique ? Espérons-le », a tweeté l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, fédéraliste convaincu et ancien coordinateur du Parlement européen pour le Brexit.

Boris Johnson's reign ends in disgrace, just like his friend Donald Trump. The end of an era of transatlantic populism? Let's hope so.



EU - UK relations suffered hugely with Johnson's choice of Brexit. Things can only get better! 🇪🇺🇬🇧 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) July 7, 2022

Pour l'ancien négociateur de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, le départ de Boris Johnson « ouvre une nouvelle page dans les relations avec le Royaume-Uni ». « Qu'elle soit plus constructive, plus respectueuse des engagements pris, notamment en matière de paix et de stabilité en Irlande du Nord, et plus amicale avec les partenaires de l'Union européenne, car il y a encore beaucoup à faire ensemble », a-t-il exhorté.

La Commission européenne s'est refusée à tout commentaire sur ce départ. Elle a ajouté que les « développements politiques » ne changent pas sa volonté de « chercher des solutions » au différend autour des dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord.

Biden évite le nom de Johnson

L’allié historique du Royaume-Uni a de son côté évité de prononcer le nom de « BoJo ». Le président américain Joe Biden a dit jeudi que son pays poursuivrait son « étroite coopération » avec le Royaume-Uni, notamment sur l'Ukraine, dans un communiqué diffusé après la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson, mais sans lui faire une seule fois référence.

« Le Royaume-Uni et les États-Unis sont les amis et les alliés les plus proches, et la relation spéciale entre nos peuples reste solide et durable », a affirmé M. Biden. « J'ai hâte de poursuivre notre étroite coopération avec le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi qu'avec nos alliés et partenaires dans le monde entier, sur une série de priorités de premier ordre », a-t-il ajouté.

Priorité première : la guerre en Ukraine. Le président a appelé à : « une approche forte et unie pour soutenir le peuple ukrainien au moment où il se défend contre la guerre brutale de Poutine contre sa démocratie, et de tenir la Russie responsable de ses actes ».

Zelensky exprime sa « tristesse »

Sans surprise, la Russie a été l'un des premiers pays à réagir officiellement dès les premiers signes, jeudi, de la chute du Premier ministre britannique. « Nous espérons, qu'un jour, des gens plus professionnels et en mesure de prendre des décisions à travers le dialogue arriveront au pouvoir en Grande-Bretagne », a tancé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Le Premier ministre britannique « ne nous aime pas beaucoup et nous non plus », a-t-il ajouté.

Boris Johnson était l'un des hommes politiques occidentaux les plus résolus et les plus éloquents dans son soutien à Kiev dans sa lutte contre l’invasion russe. Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a donc appelé Boris Johnson au téléphone pour lui dire sa « tristesse » face à son départ de la présidence du parti conservateur britannique, a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué.

« Nous tous avons accueilli cette nouvelle avec tristesse. Pas seulement moi, mais aussi toute la société ukrainienne qui sympathise beaucoup avec vous », a déclaré M. Zelensky, avant d'insister sur la reconnaissance des Ukrainiens pour le soutien du Premier ministre britannique. Boris Johnson a « été ferme dans son soutien à l'Ukraine. Comme un ami m'a dit, "il est comme un dieu en Ukraine" », a même tweeté Alina Polyakova, directrice du Center for European Policy Analysis (CEPA).

Johnson, despite the domestic scandals, has been solid in his support for Ukr, crafting an assertive policy for Ukr to win and supplying weapons. As a friend told me “He is like a god in Ukraine” let’s hope that smart policy doesn’t change https://t.co/B1a8Z1asNT — Dr Alina Polyakova (@apolyakova) July 7, 2022

« Nous ne doutons pas que le soutien de la Grande-Bretagne continuera, mais votre leadership personnel et votre charisme l'ont rendu spécial », a encore écrit le président ukrainien. L'entretien téléphonique a porté également sur la coopération militaire et politique entre les deux pays et sur les négociations en vue de débloquer les exportations des céréales à partir des ports ukrainiens.

► À lire aussi : Royaume-Uni : le Premier ministre Boris Johnson annonce sa démission de la tête du Parti conservateur

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne