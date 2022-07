Royaume-Uni: même le parti de Boris Johnson ne pleure pas son départ

Après des mois de controverse et 48 heures de démission à la chaîne de ministres, Boris Johnson a finalement présenté sa démission ce jeudi 7 juillet. Un soulagement pour beaucoup de politiques, même ceux de son camp politique, tant la situation devenait intenable

Le Premier ministre britannique a été lâché par son parti après avoir reconnu être au courant des accusations d'agressions sexuelles visant un député de sa majorité qu'il avait promu. Ce fut la polémique de trop pour Boris Johnson qui, en début d'après-midi ce jeudi, a annoncé qu'il quitte la tête du parti conservateur.

Il veut en revanche rester à la tête du gouvernement le temps que sa famille politique lui désigne un successeur. Personne ne semble déplorer son départ et beaucoup - y compris dans sa famille politique - aimeraient le voir partir plus vite.

Il y a un mois, Boris Johnson avait remporté un vote de confiance au sein de son parti. Mais aujourd'hui, plus personne ne semble le retenir. Le député conservateur Steve Baker, partisan comme Boris Johnson du Brexit, déclare ainsi au micro de la BBC : « Je suis extrêmement triste, mais c'est absolument la bonne décision. Je garderai en mémoire que Boris nous a sortis d'une terrible crise constitutionnelle, a battu l'extrême-gauche de Jeremy Corbin. Ça aurait pu être un désastre pour notre pays. Dieu merci, on peut se souvenir maintenant que Boris a sauvé ce pays d'une crise majeure et Dieu merci, il reconnaît qu'il est temps maintenant de partir. »

Steve Baker, MP for Wycombe, reveals he is considering running for Conservative leader pic.twitter.com/elSrhLu5CQ — BBC Three Counties Radio (@BBC3CR) July 7, 2022

Ces quelques mots d’un potentiel candidat à sa succession (voir tweet ci-dessus) sont parmi les plus chaleureux que Boris Johnson ait reçu. Et l'annonce de sa démission de la direction du parti conservateur ne suffit pas à calmer les esprits. En témoigne cette adresse du député Aaron Bell, membre du parti conservateur, à un ministre lors d'un débat à la Chambre des Communes : « Je suis vraiment très triste que dans les dernières 48 heures, tant de mes honorables collègues aient ressenti le besoin de démissionner du gouvernement. Si ces personnes ne veulent plus servir ce gouvernement, est-ce que je peux demander à mon honorable ami de transmettre au Premier ministre qu'il ne serait pas tenable pour lui de rester Premier ministre par intérim s'il ne peut pas réattribuer les postes ministériels vacants. »

L'ex-Premier ministre John Major a, lui, directement écrit à la direction du parti pour plaider pour un départ rapide de Boris Johnson.

