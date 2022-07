À la Une: la Macédoine du Nord en ébullition contre la «proposition française»

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Comment lever le veto de Sofia et permettre l’ouverture des négociations d’adhésion européenne de la Macédoine du Nord ? Le gouvernement de Macédoine du Nord a accepté la dernière version de la « proposition française », c’est-à-dire le cadre de travail proposé par Emmanuel Macron, mais l’opposition dénonce un « diktat bulgare ».

Depuis une semaine, des milliers de personnes manifestent chaque soir à Skopje, des rassemblements souvent marqués par de violents incidents et des heurts avec la police. Entre la Bulgarie et la Macédoine, deux pays voisins et culturellement proches, c’est justement l’histoire commune qui pose problème, les Macédoniens suspectant les Bulgares de vouloir nier leur identité spécifique.

La guerre en Ukraine vue des Balkans

En Bulgarie, la guerre en Ukraine n’en finit pas de faire des vagues. Dans un geste d’une ampleur inédite, Sofia a expulsé pas moins de 70 diplomates russes dimanche 3 juillet, mais la très controversée ambassadrice de la Fédération de Russie, Eleonora Mitrofanova, surnommée « Eleonora non grata » par la presse libérale de Sofia, reste en poste. Adepte des phrases-choc, celle-ci a aussi son fan club.

Vue du Kosovo, cette guerre suscite aussi de vifs débats. Le petit pays rejette les parallèles établis par Moscou entre sa propre indépendance et celles des entités sécessionnistes pro-russes d’Ukraine, mais son affichage pro-ukrainien et pro-occidental est bien peu payé de retour. Les explications de Visar Ymeri, directeur de l’Institut pour les politiques sociales Musine Kokalari de Pristina.

Autre point de vue encore, celui des exilés biélorusses, russes et ukrainiens qui ont trouvé refuge à Belgrade. Ainsi, Svetlana, biélorusse, a dû quitter son pays quand s’abattait la répression du régime de Loukachenko. Elle a d’abord vécu en Russie puis, quand la guerre a commencé, son entreprise lui a conseillé de partir pour la Serbie, ce qu’elle raconte dans ses carnets d’exil.

Manifestations en Bosnie-Herzégovine, une dynamique sociale qui prend de l'ampleur

Mercredi, des milliers de citoyens de toute la Bosnie-Herzégovine sont descendus dans les rues de plus d’une dizaine de villes pour dénoncer l’inflation galopante et le mépris des politiciens face aux difficultés de la population. Lancé fin juin sur les réseaux sociaux, le mouvement prend de l’ampleur en unissant toutes les communautés, dans les deux « entités » de ce pays toujours divisé. C’est une dynamique sociale encore inédite qui pourrait inquiéter les partis politiques à l’approche des élections générales du 2 octobre.

Dans le même temps, le pays continue de se vider de sa population, qui émigre massivement, notamment vers l’Allemagne, au point que de nombreux secteurs d’activité manquent de main d’œuvre. La Republika Srpska, l’entité serbe, a trouvé une parade, en facilitant l’octroi de permis de travail aux travailleurs étrangers, un modèle qui fait rêver en Fédération, l’autre entité de Bosnie-Herzégovine.

Monténégro : un ancien camp de concentration reconverti en hôtel de luxe

Au Monténégro, le scandale de ce début d’été s’appelle Mamula. Cette ancienne forteresse austro-hongroise construite sur un îlot qui ferme la Bouche de Kotor, en mer Adriatique, a été utilisée comme camp de concentration par les occupants fascistes italiens durant la Seconde Guerre mondiale.

Racheté par une holding égypto-suisse, l’îlot a été transformé en hôtel de luxe et accueille ses premiers occupants. Du tourisme all inclusive dans un ancien lieu de souffrance, et sans aucun souci de respecter et de transmettre cette mémoire.

