Avec son nouveau gazoduc, la Bulgarie s'émancipe un peu plus de la Russie

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis (à gauche) et son homologue bulgare Kiril Petkov participent à la cérémonie d'inauguration du gazoduc Interconnecteur Grèce-Bulgarie (IGB), à Komotini, dans le nord de la Grèce, le 8 juillet 2022.

C’est une inauguration qui tombe bien. La Grèce et la Bulgarie ont annoncé ce vendredi 8 juillet la mise en marche d’un gazoduc reliant les deux pays. Un projet qui datait de 2009, et qui, en plein contexte de crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, va permettre à Sofia de réduire sa dépendance à Moscou sur le plan énergétique.

La Bulgarie va pouvoir respirer. Alors que Gazprom, la société russe qui fournissait en gaz ce pays, a stoppé ses livraisons depuis le mois d’avril, ce vendredi l’inauguration d’un gazoduc reliant la ville de Stara Zagora en Bulgarie à celle de Komotini, dans le nord de la Grèce, va permettre à Sofia de diversifier ses sources d’approvisionnement.

Long de 182 kilomètres, ce projet d’interconnexion aura mis du temps à être mené à terme. Signé en 2009, la construction n’a débuté que 10 ans plus tard, en 2019 et c’est dans le contexte de la guerre en Ukraine qu’il est enfin inauguré. Ce gazoduc permet désormais à la Bulgarie de se raccorder via la Grèce au gazoduc Tanap/Tap qui achemine du gaz azéri de la mer Caspienne. Il va également permettre, à terme, d’acheminer du gaz algérien ou qatari grâce au futur terminal grec d'Alexandroúpolis, dans le nord-est du pays.

D’une capacité de 3 milliards de mètres cubes, qui peut être augmentée à 5 milliards de mètres cubes, ce projet aurait coûté 220 millions d’euros, dont une partie financée par l’Union européenne. En pleine crise énergétique, car Sofia refusait de payer en rouble les livraisons effectuées par Gazprom, la Bulgarie peut donc souffler, même si ce gazoduc ne devrait pas satisfaire 100 % de la demande.

