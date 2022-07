France: les réseaux de passeurs, des «organisations criminelles» aux ramifications internationales

Les dernières arrestations menées après de longues enquêtes révèlent que les réseaux de passeurs qui opèrent en Europe sont des « organisations criminelles structurées » qui opèrent dans plusieurs pays de l’Union européenne.

Publicité Lire la suite

C’est « la plus grande opération internationale jamais menée contre les passeurs de petits bateaux », s’est félicité Eurojust, l’agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, en annonçant le démantèlement, mercredi 6 juillet, d’un réseau de passeurs qui opéraient autour de la Manche.

Un coup de filet qui a pu avoir lieu grâce à une longue enquête débutée en France en novembre 2021. Les investigations ont révélé une « vaste organisation criminelle structurée, de haut niveau, avec un système financier bien rodé, des ramifications internationales et une logistique tentaculaire lui permettant d’avoir la mainmise sur le passage de migrants par traversée de la manche », selon Carole Etienne, procureur du Tribunal de Lille.

L’opération menée simultanément dans cinq États (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) a montré que le réseau était dirigé par des kurdes irakiens et agissait dans de nombreux pays. 39 personnes ont été arrêtées et « 1 200 gilets de sauvetage, près de 150 bateaux et 50 moteurs, plusieurs milliers d'euros en espèces ainsi que des armes à feu et de la drogue ont été saisis ».

Pour la somme moyenne de 2 500 à 3 000 euros par personne, ces hommes, qui organisaient une majorité des traversées de la Manche, ont organisé des centaines de voyages pour faire passer jusqu'à 10 000 migrants au cours des 12 à 18 mois. Parfois, « jusqu'à 15 bateaux ont été lancés presque simultanément, dont la moitié ont réussi à traverser le Royaume-Uni », ajoute l’agence. Une technique régulièrement utilisée pour surmener les autorités, incapables d'intervenir auprès de tant d'embarcations simultanément.

Selon des sources judiciaires françaises, les têtes de réseaux sont basées en Irak, en Afghanistan et en Érythrée. Et pour mener leurs opérations, ils se procurent des bateaux en Chine, qui sont ensuite envoyés en Allemagne, pays devenu un repère pour les réseaux repoussés par les difficultés d'approvisionnement en France, ou aux Pays-Bas, par la Turquie. De là, le matériel est acheminé par des intermédiaires sous-traités chargés de transporter les embarcations jusqu’aux côtes françaises.

Une image aérienne d'un bateau abandonné utilisé par des migrants pour traverser la Manche depuis la France, le 14 septembre 2020 à Deal, sur la côte sud-est de l'Angleterre AFP

« Le recrutement est fait par des intermédiaires »

Une fois les bateaux de fortune dissimulés sur le littoral du nord-ouest de l’Hexagone, les réseaux opèrent différentes stratégies pour rameuter des clients. Certains optent pour les réseaux sociaux, comme le démontre une enquête de Radio France, où ils proposent même parfois des trajets du point de départ à l’arrivée pour des sommes astronomiques.

Aussi, les organisations font venir en France des migrants d’autres pays. Les personnes arrêtées en Allemagne notamment « sont soupçonnées d'avoir participé à l'entrée clandestine d'étrangers en bande organisée », selon un communiqué commun des polices fédérale et d'Osnabrück et du parquet de cette ville.

D’autres sous-traitent encore cette opération. Manière de rester dans l’ombre et de rendre encore plus difficile la tâche aux autorités qui chercheraient à remonter les pistes. « Le recrutement est fait par des intermédiaires, des petites mains. Souvent, il s’agit de personnes à qui on propose une place gratuite dans un bateau si elle ramène 10 clients », explique William Feuillard, coordinateur à l’Auberge des migrants, une association qui intervient auprès des exilés depuis plus de 10 ans dans la région. Il félicite les autorités pour cette opération, mais rappelle une chose : « Les réseaux de passeurs ne sont qu'une face de l'iceberg. On a beau couper une tête, il y en a deux qui vont repousser derrière ».

« Bunkerisation de la frontière »

Un migrant longe la clôture installée par les autorités pour protéger le port de l'intrusion de migrants tentant de se rendre en Grande-Bretagne, au nord de la ville de Calais. AFP PHOTO PHILIPPE HUGUEN

Au fil des ans, les membres de l’organisation ont vu le recours aux passeurs explosés, conséquence de « la bunkerisation de la frontière », selon M. Feuillard. Au fur et à mesure du renforcement des contrôles par les autorités anglaises et françaises, les traversées par camion ou voiture sont devenues quasi impossibles, laissant la place aux traversées par la mer. Un passage autour duquel « les filières de passeurs se sont largement développées ». Et depuis, forte de leur expérience, elles se sont industrialisées.

Et effectivement, ces deux dernières années ont été des records en termes de traversées. En 2021, 52 000 personnes se sont essayées à rejoindre le Royaume-Uni par la mer, un record. L’année 2022 s’annonce tout aussi intense. Entre janvier et juin, « 20 132 candidats (+68 % par rapport à la même période en 2021) ont été recensés », selon le ministère de l’Intérieur français. Rien que le mercredi 16 juillet dernier, 166 personnes ont été secourues dans les vagues au large des côtes françaises.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne