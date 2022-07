Le Vatican va rejoindre les accords de Paris sur le changement climatique

L'engagement écologique du Vatican a redoublé ces dernières années sous l’impulsion du pape François et de son encyclique Laudato Si’. (image d'illustration)

Le Saint-Siège a annoncé ce vendredi 8 juillet vouloir adhérer aux accords de Paris de l'ONU. Un engagement qui vient consacrer un activisme ces dernières années sur les questions écologiques.

Avec notre correspondant au Vatican, Eric Sénanque

Jeudi, l’observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’ONU a officiellement déposé auprès du secrétariat général la demande d’adhésion aux accords de Paris. Le Vatican devrait devenir, d'ici à 2 mois le 198e État de la planète à rejoindre ces accords.

Par cet engagement, le Saint-Siège « entend contribuer et apporter son soutien moral aux efforts de tous les États pour coopérer (…) à une réponse efficace et adéquate aux défis que le changement climatique pose à notre humanité et à notre maison commune », a précisé un communiqué du Vatican.

Le plus petit État du monde n’émet pas de gaz à effet de serre, mais son engagement écologique a redoublé ces dernières années sous l’impulsion du pape François et de son encyclique Laudato Si’, publiée quelques mois avant la Cop21.

De nombreuses rencontres sur la protection de la planète ont été organisées à son initiative comme avant la conférence de Glasgow l’an passé et son activisme diplomatique a fortement joué ces dernières années, notamment auprès des pays d’Amérique Latine où Ladato Si’ a été beaucoup lue.

Les changements climatiques sont un impact sur l’environnement mais « affectent surtout la vie des plus pauvres et des personnes les plus vulnérables » rappelle encore le Vatican dans son communiqué.

