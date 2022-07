Royaume-Uni: Ben Wallace favori pour prendre la suite de Boris Johnson

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, ici à Moscou, en Russie, le 11 février 2022. © REUTERS/Maxim Shemetov

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après l’annonce de la démission du Premier ministre Boris Johnson, les spéculations vont bon train pour savoir qui serait à même de prendre la tête du Parti conservateur et donc les rênes du 10 Downing Street. Si les spécialistes et certains hommes politiques britanniques refusent de se prononcer, un sondage réalisé par You Gov, une société internationale de sondages et d'étude de marché basée sur internet, placerait le ministre de la Défense Ben Wallace comme favori pour reprendre les rênes du pays.