Hongrie: face à l'inflation exceptionnelle, les Hongrois au régime sec

Reportage

Une inflation hors norme en Hongrie, avec 11,7 % d'augmentation au moins de juin par rapport à l'an dernier. Face à la valse des étiquettes, et bien que les prix de l’essence et du lait soient plafonnés par le gouvernement, les Hongrois réduisent leur train de vie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère

Krisztina est vendeuse dans une boutique de fleurs. Le prix de la nourriture a tellement grimpé qu’elle est obligée de se serrer la ceinture : « Le prix des œufs a triplé depuis l’an dernier ! Un œuf coûte 80 forints. Le fromage le moins cher est à trois mille forints le kilo. Moi, je n’achète que les produits à prix réduit, et je ne mange plus de fromage. »

En Hongrie, l’inflation caracole autour de 12 %, c’est plus que les 8,6 % de la zone euro. Cette hausse n’est pas seulement due à la guerre en Ukraine et à la flambée des prix de l’énergie : le gouvernement populiste de Viktor Orbán a beaucoup dépensé avant les élections du printemps dernier. Résultat, les hausses de salaire et des allocations sociales ont nourri l’inflation.

► A lire aussi Législatives en Hongrie: Viktor Orban remporte un quatrième mandat consécutif

De plus, le forint a beaucoup chuté face à l’euro, ce qui renchérit le prix des produits importés. Officiellement donc, le taux d’inflation avoisine les 12 %, mais plusieurs économistes ne sont pas d’accord avec ces chiffres. Selon eux, l’inflation dépasserait les 20 %. C’est le sentiment de Gabor, un ingénieur à la retraite : « Le fromage a augmenté de 40 %, la margarine de 50 % ! Pareil pour les gâteaux et les pâtes. Comment peut-on dire que l’inflation est à 12 % ? Moi, je n’y crois pas. »

Professeur à l’école publique, Katalin a beaucoup réduit ses dépenses. « Je dois renoncer à certaines choses : je n’achète plus de vêtements. Pour les produits d’hygiène et les cosmétiques, je prends les moins chers. Je gagne 500 euros par mois ! On ne peut pas vivre avec ça. »

Katalin et sa famille ne partiront pas en vacances cet été. L’an dernier, à la même époque, on ne trouvait plus une seule chambre de libre au lac Balaton. Cette année, les réservations sont en baisse.

► À lire aussi Réduction du pétrole russe dans l'UE: la Hongrie satisfaite du compromis trouvé

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne