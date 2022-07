Le président Zelensky décide une valse des ambassadeurs ukrainiens

Dans un décret où les raisons de cette décision ne sont pas précisées, Volodymyr Zelensky annonce avoir limogé les ambassadeurs ukrainiens en Allemagne, en Inde, en République tchèque, en Norvège et en Hongrie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remplacé samedi 9 juillet l'ambassadeur du pays en Allemagne, ainsi que d'autres envoyés ukrainiens à l'étranger, peut-on lire sur le site internet de la présidence.

Dans un décret, Volodymyr Zelensky annonce avoir limogé les ambassadeurs ukrainiens en Allemagne, en Inde, en République tchèque, en Norvège et en Hongrie. Les raisons ne sont pas mentionnées.

Andriï Melnik, en poste à Berlin, avait jugé ouvertement et à plusieurs reprises timide le soutien de l'Allemagne à son pays et ses hésitations à envoyer des armes à Kiev. Il s'agit d'une « simple rotation comme le veut l'usage », a assuré le président Zelensky.

Les nouvelles affectations de ces diplomates ne sont pas mentionnées.

Le président ukrainien a exhorté les diplomates ukrainiens à redoubler d'effort pour obtenir pour le pays un soutien international et une aide militaire dans son combat contre la Russie depuis l'invasion du pays par les forces russes le 24 février dernier.

Kiev et Berlin en désaccord

Les relations entre l'Ukraine et l'Allemagne, première économie d'Europe et très dépendante de l'énergie russe, constituent un sujet particulièrement sensible.

Kiev et Berlin sont actuellement en désaccord sur une turbine de fabrication allemande sur laquelle sont réalisées des opérations de maintenance au Canada. L'Allemagne demande que le Canada restitue la turbine au géant gazier russe Gazprom pour qu'il alimente l'Europe en gaz tandis que l'Ukraine exhorte le Canada à garder la turbine, estimant qu'une livraison de l'équipement à la Russie contreviendrait aux sanctions imposées contre Moscou. Ce dimanche, le Canada annonce que la turbine sera rendue à l'Allemagne.

