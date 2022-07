La Turquie et l'Arménie font un nouveau pas dans la normalisation de leurs relations

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian devant l'Assemblée nationale à Erevan, le 16 novembre 2020. AP - Tigran Mehrabyan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont échangé par téléphone ce lundi 11 juillet, un échange rare entre ces pays qui n’ont plus de relations diplomatiques depuis près de 30 ans. À l’issue de leur échange, les deux dirigeants ont affirmé leur « attachement » au processus de normalisation en cours. Un processus lancé à la fin de l’année dernière, et qui semble s’accélérer.