«Uber Files»: des politiques concernés au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

Le Consortium international des journalistes d’investigation a publié dimanche 10 juillet des documents montrant les méthodes d’Uber, l’entreprise de VTC, pour s’étendre à l’international : lobbying, exploitation des conflits avec les taxis… Au Royaume-Uni, ce sont les faiblesses de la réglementation autour des groupes d’intérêt qui sont exposées. Aux Pays-Bas, c'est l’ancienne commissaire européenne Neelie Kroes qui est au cœur du scandale.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Au Royaume-Uni, les représentants de Uber ont rencontré, entre 2014 et 2016, au moins six ministres du Parti conservateur, dont le ministre de l’Économie George Osborne. Des réunions, des dîners, tenus aux États-Unis, qui ont inclus également des officiels de Google.

Le problème est que ces rendez-vous n’ont pas été déclarés alors qu’ils ont probablement servi à pousser les intérêts d’Uber au Royaume-Uni. Parmi les conservateurs nommés dans les « Uber Files », Michael Gove, ministre jusqu’à la semaine dernière, Priti Patel, actuelle ministre de l’Intérieur et Sajid Javid, candidat à la succession de Boris Johnson.

Des pressions sur le maire de Londres ?

Les dates correspondent à la période d’expansion massive d’Uber en Europe, et relancent des soupçons qui courent depuis des années : que Downing Street a fait pression sur le maire de Londres de l’époque, Boris Johnson, pour le convaincre d’abandonner ses plans de régulation des compagnies de VTC.

Les porte-parole des ministères estiment que les dîners et les rendez-vous relevaient du « politique » et n’avaient pas à être rendus publics, réfutant donc toute mauvaise pratique. L’ONG Spotlight on Corruption appelle à plus de transparence autour des activités de lobbying.

Neelie Kroes sommée de s'expliquer

Aux Pays-Bas, l’ancienne commissaire européenne et vice-présidente de la commission, Neelie Kroes, est accusée d’avoir œuvré pour Uber de manière secrète et en infraction avec les règles européennes.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Elle a quitté la Commission européenne en novembre 2014, et donc Neelie Kroes aurait dû observer une période de réserve pendant un et demi. Durant ces 18 mois, le code de conduite des anciens commissaires leur interdit des activités proches de leur ancien portefeuille, en l’occurrence Neelie Kroes était commissaire au numérique. La commission avait d’ailleurs rejeté en 2015 sa demande de travailler pour Uber.

Officiellement, elle n’a donc rejoint l’entreprise qu’en 2016, mais en réalité, Neelie Kroes n’a apparemment pas tenu compte de l’interdiction. En 2015, des courriers internes à l’entreprise font état de contact de Neelie Kroes avec des autorités locales, avec des membres du gouvernement dont le Premier ministre Mark Rutte, il se serait agi d’un lobbying en catimini en faveur de l’application UberPop. Cette application avait été déclarée illégale aux Pays-Bas car elle contournait pour les chauffeurs Uber l’obligation de prendre une licence de taxi.

Pour l’instant, la Commission européenne affirme de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais ces services juridiques ont tout de même écrit à Neelie Kroes pour lui demander des clarifications sur ces activités en faveur de Uber. La question est désormais de savoir si elle a effectivement enfreint le code de conduite pour les anciens commissaires européens.

