«Uber Files»: le «kill switch», l'arme anti-perquisition maniée par Uber

Parmi les révélations sur les pratiques de lobbying du géant des VTC, publiées dimanche 11 juillet dans les Uber files, il apparaît que l'entreprise a utilisé, sur plusieurs années, une « arme » anti-perquisition : le kill switch.

Initialement conçue pour réduire les risques de cyberattaques, le kill switch permet de bloquer à distance l'accès aux appareils numériques et aux données qu'ils contiennent. Résultat : des écrans d'ordinateurs noirs, éteints et sans aucun accès au système informatique. L'entreprise a utilisé stratégiquement le kill switch, un « coupe-circuit », pour déconnecter ses appareils numériques des serveurs.

L'intérêt pour Uber ? Empêcher les enquêteurs d'avoir accès aux données compromettantes lors des perquisitions.

La jeune startup a en effet été visée dès 2014 par de nombreuses procédures judiciaires et administratives dans les pays européens où elle essayait de s’implanter. Les visites de la police se sont alors multipliées. Dans les bureaux parisiens, un manuel « anti-RAID » a même été partagé avec les équipes. À l'intérieur, des conseils : utiliser plutôt des stockages à distance pour les dossiers importants ou bien utiliser des raccourcis clavier pour verrouiller rapidement sa session.

Délit potentiel

Jusqu'en 2015, le kill switch a été utilisé par Uber en France et dans sept autres pays sur ordre de la hiérarchie pour contrecarrer les actions réglementaires. À treize reprises, il a été activé à distance. Une utilisation potentiellement répréhensible, car elle vient faire obstacle « à la manifestation de la vérité », explique Imane Bello, avocate au barreau de Paris en droit de l'innovation. « Les perquisitions et les saisies sont des procédures liées à l'action de justice, pour permettre la manifestation de la vérité, détaille-t-elle. Y faire obstacle est un délit, puni d'une peine d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque les enquêteurs souhaitent avoir accès à des documents et à des objets permettant à la vérité d'être manifestée, ils doivent pouvoir y avoir accès – dans les conditions posées par la loi, évidemment. »

Pour se défendre, Travis Kalanick, le directeur de Uber au moment des faits, a affirmé que les dispositifs numériques utilisés par l'entreprise n’étaient conçus que pour protéger les données, une déclaration remise en cause aujourd'hui par les « Uber Files ».

