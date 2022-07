État de droit dans l'UE: la Hongrie et la Pologne pointées du doigt, la France surveillée

C’est la troisième fois que la Commission européenne présente son rapport annuel sur l’État de droit dans l’Union et cette fois-ci ce sont la Hongrie et la Pologne qui sont dans son viseur.

La Commission européenne a présenté ce mercredi 13 juillet son rapport annuel sur l’État de droit dans l’Union. Cette année, la Hongrie et la Pologne sont pointées du doigt, alors que la France et les Pays-Bas sont scrupuleusement surveillés pour leurs règles sur le lobbying.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

L’évaluation de la Commission est sévère à la fois pour la Pologne et la Hongrie. Le Commissaire européen à la Justice Didier Reynders va même jusqu’à estimer que ces deux pays présentent des problèmes « systémiques » en matière d’indépendance de la justice et des médias et de lutte contre la corruption. Il estime toutefois possible de corriger ces problèmes, mais uniquement en maintenant la pression et les procédures devant la Cour de justice de l’UE.

« Je prendrais l’exemple du financement extérieur des organisations non gouvernementales en Hongrie où une nouvelle loi est intervenue pour répondre à la décision de la Cour, explique Didier Reynders. Ou même dans le cas de la justice en Pologne, les dispositions concernant la mise à la retraite des juges ont été sanctionnées par la Cour, mais il y a eu une remise en ordre dans le cadre polonais. Lorsqu'il n’y a pas de remise en ordre, nous allons continuer à utiliser tous les instruments, les procédures d’infractions, mais aussi les instruments budgétaires. »

La Hongrie se voit en particulier reprocher l’absence de transparence de l’État concernant le lobbying, la corruption, les déclarations d’intérêts financiers et le rapport pointe le clientélisme, le favoritisme et le népotisme au sommet de l’administration hongroise. La Hongrie a immédiatement dénoncé le rapport de la Commission européenne sur l’État de droit, estimant qu’il s’agit d’une campagne de diffamation qui se poursuit. Le tableau n’est guère plus reluisant pour la Pologne qui voit en particulier se détériorer la situation de la presse.

Le respect des règles sur le lobbying

Hasard du calendrier, ce rapport sur l'État de droit dans l'UE est présenté trois jours après le début des révélations des Uber Files. Et ses conclusions concernant la France sont sans appel : le pays est en retard dans l’application des recommandations du Groupe d’États contre la corruption (Greco) qui rassemble Conseil de l'Europe et les États-Unis.

Sur 17 recommandations adressées à la France par le Greco, neuf seulement ont été mises en œuvre, et de manière partielle. Par exemple, la définition des lobbys et groupes d’influence en France ne couvre que des entités et pas les individus. Ceci pourrait conférer un avantage disproportionnel aux plus grands lobbys dans leurs contacts avec les autorités.

Ensuite, la publication des listes de réunions entre les lobbyistes et les personnes exerçant des responsabilités nationales au plus haut niveau n’existe toujours pas. Enfin, beaucoup d’activités de lobbying sont déjà soumises à déclaration, même au niveau local, mais la Haute autorité pour la transparence de la vie publique manque de personnel, de moyens financiers et techniques, selon la Commission européenne.

Pour elle, il y a des progrès à faire pour des codes de conduite pour les plus hautes fonctions de l’exécutif, pour la vérification des déclarations d’intérêts financiers, et pour l’accès aux conflits d’intérêts et aux affaires de corruption touchant des membres du gouvernement français.

