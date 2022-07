Des piqûres sauvages rapportées pendant les fêtes de Pampelune en Espagne

La psychose des mystérieuses piqûres qui font perdre toute volonté s’est emparée des fêtes de taureaux de la San Fermin à Pampelune, en Navarre. Quatre femmes ont déposé plainte pour avoir ressenti des malaises après avoir senti une piqure sauvage dans le bras.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

Inconnu jusqu’ici dans le pays, le phénomène des piqûres sauvages vient de faire son entrée en Espagne, durant les traditionnelles fêtes de la San Fermin, connues pour durer toute la nuit. Les quatre femmes victimes de ces agressions se trouvaient toutes dans la rue au milieu de la foule. Chacune d’entre elles se trouvait à un endroit différent, mais toutes ont déclaré qu’il y avait des groupes de Français autour d’elles, au moment de l’agression.

Des milliers de touristes français et du monde entier viennent participer chaque année aux fameux encierros, les lâchers de taureaux dans les rues. Les fêtes de Pampelune, où l’alcool coule à flot durant une semaine, ont été le lieu de plusieurs agressions sexuelles, notamment d'un viol collectif qui marqua l’ensemble du pays en 2016. Depuis, la mairie et les associations veillent pour que ces fêtes soient exemptes d’agressions machistes et sexuelles et redoutent que les piqûres sauvages ne viennent entacher la fête.

Déjà 800 plaintes en France et un mystère qui reste entier

En France, ces derniers mois, les signalements suspects se sont multipliés : plus de 800 plaintes ont été déposées pour des faits de piqûres et 1 098 recensées au 16 juin, sans qu'une analyse n'ait mis au jour la présence de GHB ou d'un quelconque produit injecté. Le mystère reste donc complet autour de ce phénomène qui a pris de l'ampleur jusqu'à créer un début de psychose. Sur tout le territoire, et maintenant en Espagne, on signale des attaques à la piqûre dans de bars, des boites de nuit, des concerts et des festivals, mais aucun élément probant n'a été pour le moment mis en évidence par la police pour les expliquer.

Dans une note de synthèse de la DGPN datée du 7 juin, les rédacteurs évoquent « un mode opératoire » ne faisant pas de distinction entre les hommes et les femmes. Les marques de piqûres se situent sur « les bras », « les fesses », « le dos », sans que les victimes voient leur agresseur.

La note cite « des effets immédiats » mais aussi des « effets retardés » des piqûres avec parfois des « marques de bleus ». Les symptômes sont variés et vont « des maux de tête » aux « bouffées de chaleur » en passant par des « vertiges » voire une « perte de connaissance ».

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne