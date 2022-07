Turquie: des progrès entre la Russie et l'Ukraine sur l'exportation de céréales

Du blé stocké dans un terminal après les récoltes dans la région d'Odessa en Ukraine, le 23 juin 2022. © Igor Tkachenko/REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Turquie a affiché mercredi 13 juillet son optimisme dans le dossier difficile des exportations de céréales ukrainiennes à l’issue d’une rencontre à Istanbul entre experts militaires russes, ukrainiens et turcs et en présence de représentants de l'ONU. Selon le ministre turc de la Défense, la Russie et l'Ukraine ont fait suffisamment de progrès pour avoir de nouvelles discussions sur le sujet dès la semaine prochaine et, peut-être, signer un accord.