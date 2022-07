À la Une: en Serbie, ces femmes qui mènent le combat contre les violences domestiques

La Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Serbie : ces femmes qui mènent le combat contre les violences domestiques

Une femme meurt tous les dix jours en Serbie sous les coups de son conjoint, mais la société continue d'ignorer les violences domestiques. Une quinzaine de centres d'accueil existent dans le pays. Rencontre avec deux femmes qui ont échappé aux griffes de leur compagnon violent.

La vague inflationniste déferle sur les Balkans

Tous les pays des Balkans sont touchés par l’inflation qui frappe l’Europe. Les prix des aliments et de l’énergie explosent, menaçant de faire plonger dans la pauvreté les populations les plus fragiles, et alors que les gouvernements de la région peinent à proposer des mesures pour atténuer la crise. Tour d’horizon des correspondants du Courrier des Balkans.

Les pays des Balkans se vident de leur population

Au Kosovo, l’exode des citoyens se poursuit, entraînant le vieillissement de la population. Le pays pourrait bientôt manquer d’ingénieurs ou de médecins. Et les experts sont unanimes, la processus devrait encore s’accélérer si la libéralisation des visas est enfin adoptée. La Bosnie-Herzégovine compte pour sa part de moins en moins d’élèves dans leurs écoles primaires et secondaires. L’an dernier, ils étaient 93 000 de moins que dix ans plus tôt.

27e anniversaire du génocide de Srebrenica : commémorations et provocations

Des milliers de personnes se sont rendus le 11 juillet au Mémorial de Potočari, en Bosnie-Herzégovine, pour commémorer le 27e anniversaire du génocide de Srebrenica. Cette année, les restes de 50 victimes ont été inhumés.

La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Grèce et la Turquie

La Grèce a été condamnée le 7 juillet par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour le naufrage en 2014 d’un bateau de réfugiés en mer Égée, suite à l’intervention des gardes-côtes. Onze personnes avaient péri et aucune enquête approfondie n’a été menée par les autorités d’Athènes. Quelques jours plus tard, le 11 juillet, c’est la Turquie qui a été pointée du doigt pour son refus de libérer le philanthrope Osman Kavala, emprisonné depuis 2017.

Histoire : comprendre l'effondrement de la Yougoslavie grâce aux sciences sociales

Comment les intellectuels yougoslaves ont-ils vécu l’effondrement de l’ancienne Fédération et surtout l’avaient-ils vu venir ? Les débats qui agitaient les sciences sociales yougoslaves dans les années 1970 et 1980 préfiguraient-ils la catastrophe ? Entretien avec l’historien Agustín Cosovschi.

