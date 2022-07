Royaume-Uni: à Telford, des milliers de jeunes filles victimes de viols depuis les années 1980

Telford, petite ville de 140 000 habitants à une trentaine de kilomètres de Birmingham, est une bourgade devenue sordidement célèbre au Royaume-Uni, pour avoir été la plaque tournante d’un trafic d’enfants. Une enquête vient d’être publiée sur les échecs dans cette affaire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres,

Au moins mille jeunes filles ont été exploitées sexuellement à Telford depuis les années 1980. Des adolescentes, victimes de « grooming », amadouées par des hommes beaucoup plus âgés, qui leur faisaient miroiter une relation romantique, avant d’être exploitées sexuellement. Toutes d’ailleurs n’habitaient pas à Telford, certaines étaient ramenées des quatre coins du pays puis enfermées dans des appartements dans cette ville pour y être violées.

Gangs

De véritables gangs opéraient au sein de ces réseaux. Il ne s’agissait pas seulement de jeunes isolées, beaucoup racontent que leurs familles ont été menacées et qu’elles n’ont pas parlé pour ne pas mettre en danger leurs mères ou leurs sœurs. Au moins l’une des victimes, enceinte du deuxième enfant de l’un des prédateurs, a été assassinée, aux côtés du reste de sa famille.

Deux enquêtes de police ont eu lieu, l'une en 2012, l'autre en 2019, qui ont conduit à une dizaine d’incarcérations, pour des faits datant des années 2000-2019. C’est une enquête de 2018 qui a relancé l’attention sur Telford en révélant que c’étaient en fait des générations de jeunes filles qui avaient été victimes.

Manquements graves

Après ces révélations, une enquête administrative a été ouverte, qui a rendu ses conclusions cette semaine. Et beaucoup plus de choses auraient pu être faites pour protéger les victimes. La commission d’enquête pointe une série d’échecs qui ont conduit à la perpétuation des crimes des gangs de Telford. Les enseignants, les assistants sociaux qui remarquaient que quelque chose n’allait pas n’étaient pas écoutés et dissuadés de soumettre des rapports officiels. Ils ont été dissuadés par la police elle-même, et les institutions, qui accusaient les victimes de s’être mises dans cette situation toutes seules.

La police est accusée d’avoir ignoré des preuves et des soupçons « flagrants », qui concernaient principalement des hommes d’origine asiatique. Les forces de l’ordre, selon le rapport, ont refusé d’enquêter pour ne pas attiser de tensions communautaires et racistes, soutenues par les autorités locales. Une inaction qui, en retour, a encouragé les agresseurs – ils seraient au total plus de 200.– à continuer leur proxénétisme et leurs abus. Rien qu’au premier semestre 2020, 172 notifications liées à une potentielle exploitation sexuelle ont été envoyées à la police.

La police présente ses excuses

Le rapport émet une cinquantaine de recommandations pour prévenir la répétition d’un pareil fiasco : elles tournent surtout autour des moyens. Il faudrait plus de personnel pour la police, au sein des autorités locales et des services de psychologie. Il faudrait plus de formation aussi, en particulier pour la police, pour mieux prendre en charge les victimes, mais aussi dans les écoles, les hôpitaux, les services sociaux.

Le conseil municipal de Telford et la branche locale de la police ont présenté leurs plus plates excuses. Les victimes, elles, demandent à ce que toutes les recommandations soient mises en place, dans toutes les collectivités locales du pays, craignant que Telford ne soit pas un cas isolé.

►À écouter aussi : Les enfants dans les villes: pourquoi sont-ils devenus invisibles sauf à la sortie de l’école ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne