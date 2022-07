Espagne: dégel des relations entre le gouvernement et l'exécutif catalan

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez avec le président de la région catalane, Pere Aragonès, le 6 mai 2022 à Barcelone. © Joan Mateu Parra/AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le dialogue a repris entre Madrid et Barcelone ce vendredi 15 juillet. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez et le président de la région catalane Pere Aragonès se sont réunis pour la première fois depuis l'affaire des écoutes massives des indépendantistes via le logiciel Pegasus.