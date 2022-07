Succession de Boris Johnson: Penny Mordaunt, l'outsider qui pourrait créer la surprise

La députée Penny Mordaunt lors du lancement de sa campagne pour prendre la tête des Tories à Londres, le 13 juillet 2022. © Stefan Rousseau/AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Qui pour succéder à Boris Johnson ? Ils ne sont plus que cinq encore en course. L’ex-ministre des Finances Rishi Sunak a été placé en tête par les députés conservateurs à l'issue du 2e tour du vote interne au parti. 21 voix devant la surprise de cette élection : la députée et secrétaire d'État au Commerce, Penny Mordaunt, inconnue du grand public, mais devenue favorite des militants conservateurs.